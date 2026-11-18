Sân khấu quy mô lớn, tái hiện hành trình phát triển của TP. Hồ Chí Minh

Trong mỗi kỳ Đại hội Thể thao Toàn quốc, bên cạnh những cuộc tranh tài đỉnh cao và công tác tổ chức chuyên môn, lễ khai mạc luôn là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đặc biệt, Đại hội lần thứ X năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 kỳ tổ chức và là lần thứ hai TP. Hồ Chí Minh đăng cai, sau 20 năm kể từ lần đầu tiên vào năm 2006.

Toàn cảnh sân khấu chính tại Công viên Bờ sông Sài Gòn trong buổi sơ duyệt lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X năm 2026

Với ý nghĩa đó, lễ khai mạc năm nay được chuẩn bị với quy mô lớn và nhiều điểm nhấn đặc biệt. Đáng chú ý, Ban Tổ chức bố trí gần 2.000 chỗ ngồi trên khán đài dành cho người dân đăng ký tham dự, tạo điều kiện để công chúng trực tiếp hòa mình vào không khí của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước. Đây cũng là điểm mới thể hiện mong muốn đưa Đại hội đến gần hơn với người dân, để thể thao không chỉ là những cuộc tranh tài trên sân đấu mà còn trở thành sự kiện văn hóa, cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc mang chủ đề “Khát vọng vinh quang”, do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện, với tổng đạo diễn Dương Thảo.

Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của TP. Hồ Chí Minh, từ những bước chân khai phá vùng đất phương Nam đến diện mạo một siêu đô thị năng động, hiện đại hôm nay. Hàng trăm nghệ sĩ cùng tham gia biểu diễn, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ 3D mapping, tạo nên không gian trình diễn đa chiều, giàu tính nghệ thuật.

Các nghệ sĩ tham gia trình diễn, tái hiện hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của TP. Hồ Chí Minh qua chương trình nghệ thuật “Khát vọng vinh quang”

Không chỉ khắc họa những dấu mốc lịch sử, chương trình còn truyền tải tinh thần kiên cường, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người thành phố. Những giá trị được hun đúc qua nhiều thế hệ tiếp tục trở thành động lực để TP. Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới, phát triển và hướng đến tương lai.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về công tác chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện các nội dung của lễ khai mạc trước ngày diễn ra sự kiện chính thức

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Tất nhiên trong quá trình chuẩn bị, sơ duyệt thì hội đồng phúc khảo sẽ còn chỉnh sửa để làm sao hoàn thiện tất cả mọi chi tiết, cả phần lễ và phần hội. Các thành viên, các anh chị em nghệ sĩ, tất cả bộ phận đều đã sẵn sàng”.

Nghi thức rước đuốc hứa hẹn tạo điểm nhấn

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, một trong những nội dung được mong chờ tại lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc và thắp sáng Đại hội. Điểm đặc biệt của nghi thức năm nay nằm ở cách dàn dựng kết hợp giữa sân khấu trên bờ và không gian mặt nước sông Sài Gòn, hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng, mang dấu ấn riêng của thành phố.

Các nghệ sĩ, diễn viên và ê-kíp kỹ thuật tích cực phối hợp, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước ngày khai mạc

Sau buổi sơ duyệt, chương trình sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện trong buổi tổng duyệt dự kiến diễn ra vào ngày 19/11. Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21/11.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ 3D mapping được đầu tư, tạo hiệu ứng thị giác cho các tiết mục nghệ thuật

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh sẽ truyền hình trực tiếp sự kiện trên kênh HTV Thể thao cùng các nền tảng mạng xã hội của HTV, mang không khí ngày hội thể thao đến với đông đảo khán giả cả nước.