Trên sân cát ngoài trời, các cặp vận động viên đang bước vào những cuộc so tài quyết liệt với mục tiêu giành chiến thắng và tiến sâu hơn tại giải đấu. Đặc thù thi đấu dưới điều kiện nắng, gió đòi hỏi các vận động viên không chỉ có nền tảng thể lực tốt mà còn phải sở hữu khả năng thích nghi, phán đoán tình huống và phối hợp đồng đội hiệu quả.

Những cú phát bóng đầy uy lực, pha đập bóng dứt khoát, tình huống chắn bóng chính xác hay những màn cứu bóng ngoạn mục hứa hẹn tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Trong môn thể thao đề cao sự ăn ý giữa hai thành viên, mỗi quyết định di chuyển, bọc lót và xử lý bóng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Càng tiến sâu vào các lượt thi đấu, áp lực cạnh tranh càng lớn. Các đội cần duy trì sự tập trung, phân phối thể lực hợp lý và tận dụng tốt từng cơ hội ghi điểm để tạo lợi thế trước đối thủ. Đây cũng là dịp để những gương mặt xuất sắc của bóng chuyền bãi biển cả nước thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và khát vọng chinh phục thành tích cao.

Cùng theo dõi trực tiếp những diễn biến hấp dẫn trên sân cát và tiếp thêm động lực cho các vận động viên tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026!

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Bóng chuyền bãi biển chiều 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC.