Bước vào những lượt thi đấu quan trọng, các vận động viên đến từ nhiều địa phương đang nỗ lực thể hiện kỹ thuật, sự tập trung và bản lĩnh tâm lý để đạt được thành tích tốt nhất. Khác với những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thể chất vượt trội, Bowling đề cao sự chính xác, khả năng kiểm soát lực tay và tính toán quỹ đạo bóng trong từng lượt ném.

Mỗi cú ném đều đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa tư thế, bước chân, cách giữ bóng và thời điểm thả bóng. Một cú Strike đánh đổ toàn bộ 10 ki ở lượt ném đầu tiên hay pha xử lý Spare thành công sau đó đều có thể tạo nên lợi thế quan trọng trong cuộc đua điểm số. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, khiến áp lực tâm lý trở thành thử thách không nhỏ đối với các vận động viên.

Với tính cạnh tranh cao cùng những màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn, các lượt đấu buổi chiều hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Đây cũng là dịp để các vận động viên khẳng định trình độ chuyên môn, sự ổn định và bản lĩnh tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Bowling chiều 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC.