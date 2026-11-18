Bước vào các lượt đấu quan trọng, những võ sĩ xuất sắc đến từ các địa phương đang nỗ lực thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật và quyết tâm chinh phục thành tích cao.

Những pha quật ngã (Ippon) mạnh mẽ, kỹ thuật khống chế đối thủ, các tình huống khóa giữ và màn phản công bất ngờ hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Chỉ một khoảnh khắc sơ hở cũng có thể làm thay đổi cục diện trận đấu, vì vậy các võ sĩ cần duy trì sự tập trung cao độ, khả năng kiểm soát thế trận và tinh thần thi đấu kiên cường.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn, mỗi trận đấu còn là dịp để các vận động viên khẳng định ý chí, bản lĩnh và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Những nỗ lực trên thảm đấu sẽ góp phần tạo nên bức tranh sôi động của Đại hội, đồng thời mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ võ thuật.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Judo chiều 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC.