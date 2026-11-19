Các nghệ sĩ góp mặt trong Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra lúc 19g ngày 21/11, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực âm nhạc và biểu diễn.

Trong đó, dàn ca sĩ gồm Thu Minh, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Phương Vy, Thảo Trang và nhóm MTV. Bên cạnh đó là rapper Seachains, Bảo Kun, DJ KICM cùng các giọng ca Lưu Hiền Trinh, Thanh Nguyên.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của NSND Hữu Quốc và NSƯT Huỳnh Khải. Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh cũng góp mặt.

Ngoài ra, nhiều nhóm múa, hợp xướng và nghệ sĩ xiếc tham gia biểu diễn. Các vận động viên Vovinam, võ cổ truyền và thể thao dưới nước cũng góp phần tạo nên những tiết mục kết hợp nghệ thuật với thể thao.

Chương trình do tổng đạo diễn Dương Thảo thực hiện, với giám đốc sáng tạo Huy Nguyễn và giám đốc âm nhạc Đạt Kìm.

Hai MC Vũ Mạnh Cường và Phí Linh đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ khai mạc. Trong khi đó, MC Thảo Uyên phụ trách chương trình Thảm xanh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc: Nghệ thuật kết hợp công nghệ

Điểm nhấn của chương trình là không gian biểu diễn trải rộng từ sân khấu đến mặt nước sông Sài Gòn.

Chương trình nghệ thuật gồm nhạc cảnh "Những dòng sông hội tụ" với sáu cảnh và phần trình diễn "Vươn vai Phù Đổng".

Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng, công nghệ mapping lighting và hình ảnh trực quan được sử dụng xuyên suốt chương trình.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc: Nghệ thuật kết hợp công nghệ (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, hơn 100 vận động viên tham gia các màn biểu diễn và hộ tống đoàn rước đuốc trên sông. Những màn trình diễn kết hợp thuyền buồm, mô tô nước, Flyboard và dù lượn.

Hành trình rước đuốc xuất phát từ Bến Nhà Rồng, đi qua nhiều địa điểm biểu tượng bên sông Sài Gòn. Sau đó, ngọn đuốc được đưa đến khu vực lễ đài để thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa.

Ngoài chương trình nghệ thuật, lễ khai mạc còn có màn diễu hành của 37 đoàn thể thao. Các tiết mục pháo hoa dự kiến góp phần tạo điểm nhấn cho đêm hội.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 được truyền hình trực tiếp trên HTV, giúp khán giả theo dõi các hoạt động và nghi thức quan trọng của sự kiện.