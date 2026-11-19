Cảnh báo mua bán vé trái phép xem khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc (Ảnh: TTNT TP. Hồ Chí Minh)

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Vé khai mạc được đăng ký miễn phí

Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 vừa đưa ra cảnh báo về hoạt động mua bán vé tham dự lễ khai mạc ngày 21/11.

Theo đó, vé tham dự sự kiện được đăng ký hoàn toàn miễn phí. Việc mua bán, trao đổi vé nhằm mục đích quy đổi thành tiền đều không được phép.

Ban Tổ chức khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chào bán vé tham dự sự kiện

Vì vậy, khán giả không nên mua lại vé từ các cá nhân rao bán hoặc đăng thông tin chuyển nhượng trên mạng xã hội.

Đặc biệt, Ban Tổ chức khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chào bán vé tham dự sự kiện.

Khán giả cũng cần bảo mật mã QR và thông tin cá nhân. Đồng thời, không đăng tải mã QR lên mạng xã hội hoặc cho người khác sử dụng.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra từ 19g ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

Mỗi mã QR hợp lệ chỉ có giá trị check-in một lần. Sau khi kiểm tra, mã được quy đổi thành một vòng tay tham dự, tương ứng với một người.

Ngoài ra, khán giả cần kiểm tra kỹ thông tin mã QR do Ban Tổ chức gửi. Trong trường hợp cần thiết, lực lượng kiểm soát có thể yêu cầu xuất trình căn cước hoặc hộ chiếu khi đổi vòng tay.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch vé trái phép, mã QR giả mạo hoặc không hợp lệ.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra ngày 21/11

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình có hoạt động diễu hành các đoàn thể thao, biểu diễn nghệ thuật và nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội.

Đáng chú ý, chương trình nghệ thuật mang hai chủ đề "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng", kết hợp các màn trình diễn trên sông Sài Gòn.

Ban Tổ chức khuyến nghị khán giả tuân thủ quy trình tham dự chính thức, tránh các giao dịch không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi của mình.