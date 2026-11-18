Các vận động viên canoeing bước vào đường đua với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất, hứa hẹn mang đến những màn bứt tốc hấp dẫn. Theo dõi trực tiếp các nội dung thi đấu môn Canoeing sáng 19/11 trên HTV4 và các nền tảng số của HTV.
Trực tiếp môn canoeing sáng 19/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Môn Canoeing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra sáng 19/11, với những cuộc tranh tài sôi nổi giữa các vận động viên.
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Canoeing và Judo TP. Hồ Chí Minh liên tiếp giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 20:47 18/11/2026
(HTV) - Các vận động viên TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mang về những thành tích nổi bật trong ngày tranh tài ở các nội dung chung kết môn Canoeing và Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026. Những tấm Huy chương Vàng ở cả hai môn góp phần khẳng định phong độ và sự chuẩn bị của thể thao Thành phố.
Sơ duyệt Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026Thể thao 20:35 18/11/2026
(HTV) - Không chỉ là sự kiện đánh dấu ngày hội thể thao lớn nhất cả nước, Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 còn là dịp để TP. Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, giàu bản sắc thông qua chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.
Trực tiếp: Thi đấu môn Vovinam chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 14:30 18/11/2026
(HTV) - Không khí tranh tài trên võ đài tiếp tục nóng lên trong buổi chiều 18/11 với những màn so tài hấp dẫn của bộ môn Vovinam tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Trực tiếp: Thi đấu môn Bowling chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 13:30 18/11/2026
(HTV) - Không khí tranh tài tại các đường băng tiếp tục nóng lên trong buổi chiều 18/11 với những màn so tài hấp dẫn của môn Bowling tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Trực tiếp: Thi đấu môn Judo chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 13:00 18/11/2026
(HTV) - Sức nóng trên thảm đấu tiếp tục được đẩy lên cao trong buổi chiều 18/11 với những màn tranh tài quyết liệt của môn Judo tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Trực tiếp: Thi đấu môn Bóng chuyền bãi biển chiều 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 12:00 18/11/2026
(HTV) - Tiếp nối những diễn biến sôi động trong buổi sáng, các trận đấu môn Bóng chuyền bãi biển tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026 tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn trong chiều 18/11.
Vovinam bước vào ngày thi đấu cuối | ĐHTTTQ 2026Thể thao 10:00 18/11/2026
Hôm nay (19/11), Vovinam bước vào ngày thi đấu cuối tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. TP. Hồ Chí Minh đang nắm lợi thế trong cuộc đua nhất toàn đoàn.
Hành trình chinh phục Kickboxing của Bùi Thị Yến NhiThể thao 09:00 18/11/2026
Bùi Thị Yến Nhi ghi dấu ấn ở làng Kickboxing Việt Nam sau khi chuyển hướng từ võ cổ truyền và khẳng định mình tại hạng cân 48kg.
Trực tiếp: Thi đấu môn Canoeing sáng 18/11 | Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026Thể thao 08:44 18/11/2026
(HTV) - Đường đua xanh tiếp tục sôi động trong ngày 18/11/2026 với những lượt tranh tài hấp dẫn của môn Canoeing tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X - 2026.
Thị trường 18/11: VN-Index giảm hơn 10 điểm, vàng SJC hồi phụcKinh tế 08:23 18/11/2026
(HTV) - Thị trường ngày 18/11 ghi nhận diễn biến kém tích cực khi VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên 17/11, lùi về 1.726,72 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng.