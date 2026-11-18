Các đội tuyển Vovinam tại lễ khai mạc môn thi ngày 14/11 (Ảnh: Bảo Thành)

Vovinam: TP. Hồ Chí Minh thể hiện thế mạnh ở cả quyền và đối kháng

Môn thi đấu Vovinam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ khép lại ngày 19/11, sau sáu ngày tranh tài tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng.

Giải quy tụ 400 vận động viên thuộc 24 đoàn, tranh 26 bộ huy chương. Trong đó có 14 nội dung đối kháng và 12 nội dung biểu diễn quyền.

Theo bảng tổng sắp được công bố đến hết ngày 18/11, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với 6 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Vovinam là một trong những môn thế mạnh của đoàn TP. Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, năm HCV của đoàn chủ nhà đến từ các nội dung quyền. Nguyễn Hoàng Tấn vô địch Nhật nguyệt đại đao pháp nam với 267 điểm. Nguyễn Thanh Mai giành HCV Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ.

Bên cạnh đó, các võ sĩ thành phố đăng quang ở Song luyện kiếm nữ, Song luyện mã tấu và Đòn chân tấn công nam. Ở nội dung đối kháng, Nguyễn Thị Hoài Linh giành HCV hạng cân trên 70kg đến 75kg nữ.

Những kết quả này cho thấy khả năng cạnh tranh của đoàn chủ nhà ở cả hai nhóm nội dung.

Vovinam bước vào cuộc đua huy chương cuối cùng

Cuộc đua huy chương không chỉ có sự góp mặt của TP. Hồ Chí Minh. Cần Thơ tạm xếp thứ hai với ba HCV, đều thuộc nhóm biểu diễn quyền. Trong khi đó, Quân đội đứng thứ ba với 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Sau bốn ngày tranh tài, đã có 22 đoàn giành huy chương. Trong đó, 10 đoàn sở hữu ít nhất một HCV. Đặc biệt, Vovinam mang về những tấm HCV đầu tiên tại Đại hội cho Vĩnh Long, Lâm Đồng và Quảng Ngãi.

Hôm qua (18/11), giải tiếp tục các nội dung đối kháng nam từ trên 70kg đến 85kg. Các võ sĩ cũng tranh tài ở bài quyền Ngũ môn quyền nam.

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Trong ngày thi đấu cuối 19/11, chương trình tập trung vào ba hạng cân đối kháng. Đó là nam trên 85kg đến 90kg, nữ trên 60kg đến 65kg và nữ trên 65kg đến 70kg. Ngoài ra, các vận động viên còn tranh huy chương nội dung Song luyện vật 2 nam.

Kết thúc các cuộc tranh tài, Ban tổ chức sẽ trao cờ nhất, nhì, ba toàn đoàn và tiến hành bế mạc môn Vovinam.

Kết quả chung cuộc cũng góp phần đánh giá chất lượng đào tạo, huấn luyện của các đơn vị. Đồng thời, đây là cơ sở tuyển chọn lực lượng hướng tới Giải vô địch Vovinam thế giới 2027 tại Algeria.