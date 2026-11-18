Trên thị trường vàng, sáng 18/11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 134,7 – 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch quanh 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong tháng 12.

Tỉ giá trung tâm ngày 17/11 tăng 2 đồng, lên 25.639 đồng/USD. Chỉ số USD Index cũng đi lên, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Ở thị trường năng lượng, giá dầu Brent tăng 0,76% lên 93,14 USD/thùng, dầu WTI tăng 0,34% lên 86,01 USD/thùng. Lo ngại gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz tiếp tục hỗ trợ giá dầu, dù triển vọng dư cung vẫn gây áp lực lên thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, VN-Index giảm 0,59%, thanh khoản khớp lệnh đạt khoảng 9.625 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 359 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở FPT, VCB và MBB.

Chuyên mục được phối hợp thực hiện bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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