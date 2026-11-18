Ở môn thể thao đòi hỏi sự kết hợp giữa thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp nhịp nhàng, các vận động viên sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh qua từng nhịp chèo. Mỗi chặng đua là cuộc cạnh tranh về tốc độ, sức bền và chiến thuật, nơi các tay chèo phải duy trì nhịp độ ổn định, kiểm soát hướng thuyền và tận dụng thời điểm bứt phá để tạo lợi thế.

Đặc biệt, những mét nước cuối cùng luôn là thử thách quyết định. Các vận động viên cần dồn toàn lực, tăng tốc và giữ vững phong độ để chạm đích với thành tích tốt nhất. Những màn so tài quyết liệt không chỉ mang đến không khí sôi nổi trên đường đua mà còn thể hiện tinh thần thể thao, ý chí quyết tâm và khát vọng chinh phục vinh quang của các đoàn tham dự.

Canoeing tiếp tục là một trong những nội dung đáng chú ý tại Đại hội, góp phần tạo nên bức tranh tranh tài đa dạng và hấp dẫn của thể thao cả nước. Hãy cùng theo dõi diễn biến các lượt thi đấu và cổ vũ cho những tay chèo đang nỗ lực vì màu cờ sắc áo.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các trận đấu môn Canoeing sáng 18/11 trên kênh HTV Thể thao và youtube HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC.