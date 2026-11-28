Đá cầu trong nhà – Cuộc đua của kỹ thuật và tốc độ

Với đặc trưng sử dụng chân để điều khiển cầu, môn Đá cầu trong nhà đòi hỏi vận động viên có kỹ thuật khéo léo, phản xạ nhanh và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu. Những pha phối hợp, xử lý cầu chính xác và tấn công bất ngờ có thể tạo nên lợi thế.

Các vận động viên tiếp tục nỗ lực thể hiện phong độ, hướng đến thành tích cao tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu môn Đá cầu trong nhà.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn tranh tài trên các nền tảng của HTV.