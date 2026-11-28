Đấu kiếm – Cuộc đấu của tốc độ và chiến thuật

Đấu kiếm là môn thể thao đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và khả năng phán đoán trong từng pha ra đòn. Không chỉ có tốc độ, vận động viên còn phải tính toán chiến thuật, nắm bắt thời cơ và ứng phó linh hoạt trước đối thủ.

Tại Đại hội năm nay, các kiếm thủ tiếp tục tranh tài, hướng đến những thành tích cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu của môn Đấu kiếm.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn so tài từ 9 giờ trên các nền tảng của HTV.