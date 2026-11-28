Bóng chuyền nữ – Cuộc cạnh tranh trên sân đấu

Trận đấu Bóng chuyền nữ giữa TP. Hồ Chí Minh và Hưng Yên hứa hẹn mang đến những màn giằng co hấp dẫn. Hai đội cần tận dụng khả năng phát bóng, tổ chức tấn công và phối hợp phòng thủ để tạo lợi thế, đồng thời duy trì sự ổn định trong từng set đấu.

Cuộc so tài là cơ hội để các vận động viên thể hiện bản lĩnh và hướng đến kết quả tốt tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả trận đấu.

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