Taekwondo – Bản lĩnh trong từng đòn đánh

Trên sàn đấu Taekwondo, tốc độ ra đòn, khả năng phòng thủ và phán đoán thời cơ đóng vai trò quan trọng. Võ sĩ cần linh hoạt chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ, đồng thời tận dụng sơ hở của đối phương để giành điểm.

Các cuộc tranh tài buổi chiều tiếp tục hứa hẹn những màn đối kháng hấp dẫn, khi các võ sĩ nỗ lực cải thiện thành tích và chinh phục huy chương tại Đại hội. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp các màn đối kháng trên những nền tảng của HTV.