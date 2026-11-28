Billiards & snooker – Cuộc đấu của sự chính xác

Billiards & Snooker đòi hỏi cơ thủ có kỹ thuật, khả năng kiểm soát lực đánh và tính toán đường bi của từng cú đánh. Mỗi tình huống trên bàn đấu đều cần sự tập trung cao độ, tư duy chiến thuật và bản lĩnh để tạo lợi thế trước đối thủ.

Tại Đại hội năm nay, các cơ thủ tiếp tục cạnh tranh quyết liệt, hướng đến những thành tích cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu môn Billiards & Snooker.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn so tài từ 10g trên các nền tảng của HTV.