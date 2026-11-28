Bóng ném nữ trong nhà – Cạnh tranh tấm vé vào chung kết

Bước vào trận bán kết 2, TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai đều hướng đến chiến thắng để giành quyền góp mặt trong trận chung kết. Khả năng phối hợp đồng đội, tổ chức tấn công và sự chắc chắn trong phòng thủ sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định cục diện trận đấu.

Đội giành chiến thắng sẽ tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục huy chương tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả trận đấu.

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