Boxing – Cuộc chiến giành vé vào chung kết

Vòng bán kết là chặng đấu quan trọng, nơi mỗi võ sĩ đều phải tận dụng cơ hội để giành chiến thắng. Tốc độ ra đòn, khả năng phòng thủ, phán đoán và chiến thuật thi đấu sẽ góp phần quyết định cục diện mỗi trận đấu.

Các võ sĩ nỗ lực vượt qua đối thủ để tiến gần hơn đến tấm huy chương vàng tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả các trận bán kết Boxing.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn so tài để giành quyền vào chung kết trên các nền tảng của HTV.