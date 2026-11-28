Rowing – Bền bỉ chinh phục đường đua

Rowing là môn thể thao đòi hỏi sức bền, thể lực và sự phối hợp nhịp nhàng của các vận động viên. Trên đường đua, từng nhịp chèo cần được thực hiện chính xác, đồng đều để duy trì tốc độ và tạo lợi thế.

Các cuộc tranh tài hứa hẹn mang đến những màn so tài hấp dẫn, nơi bản lĩnh, ý chí và sự phối hợp góp phần quyết định thành tích. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả môn Rowing tại Đại hội.

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