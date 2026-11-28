Bóng ném nữ trong nhà – Cuộc đua giành vé vào chung kết

Bước vào vòng bán kết, Hà Nội và Tuyên Quang đều hướng đến chiến thắng để giành quyền góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Đây là cuộc so tài đòi hỏi sự phối hợp đồng đội, khả năng tổ chức tấn công và phòng thủ cùng bản lĩnh trong những thời điểm quyết định.

Đội giành chiến thắng sẽ tiến vào chung kết, tiếp tục hành trình chinh phục huy chương tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến trận đấu.

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