Taekwondo – Những màn đối kháng tốc độ

Taekwondo đòi hỏi võ sĩ kết hợp tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và khả năng phán đoán. Những pha tấn công bằng chân linh hoạt, phản đòn chính xác cùng chiến thuật hợp lý tạo nên sức hấp dẫn của môn võ này.

Tại Đại hội năm nay, các võ sĩ tiếp tục thi đấu quyết liệt, nỗ lực giành lợi thế và hướng đến những thành tích cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu môn Taekwondo.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn đối kháng từ 8g trên các nền tảng của HTV.