Esports – Cuộc đấu của tư duy và phản xạ

Esports đòi hỏi tuyển thủ có phản xạ nhanh, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Mỗi quyết định trong trận đấu đều có thể tạo ra bước ngoặt, thay đổi cục diện và ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Tại Đại hội năm nay, các đội tuyển tiếp tục thể hiện kỹ năng, bản lĩnh và chiến thuật thi đấu, hướng đến những vị trí cao nhất. HTV sẽ cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu môn Esports.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp những màn đối đầu từ 10g30 trên các nền tảng của HTV.