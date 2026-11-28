Cờ tướng – Bản lĩnh qua từng nước đi

Trên bàn cờ, mỗi nước đi đều đòi hỏi sự tính toán cẩn trọng và khả năng dự đoán chiến thuật của đối thủ. Các kỳ thủ không chỉ tìm cách tạo thế tấn công mà còn phải chủ động phòng thủ, ứng biến trước những tình huống bất ngờ.

Những ván đấu buổi chiều tiếp tục là dịp để các kỳ thủ thể hiện bản lĩnh và tư duy chiến thuật, hướng đến thành tích cao tại Đại hội năm nay. HTV cập nhật trực tiếp diễn biến và kết quả thi đấu môn Cờ tướng.

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