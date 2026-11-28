Là một trong những bộ môn tập thể thu hút sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất từ khán giả tại kỳ Đại hội năm nay, môn Bóng chuyền trong nhà tiếp tục mang đến những màn so tài đỉnh cao. Tâm điểm của buổi chiều 29/11 ở nội dung nam là cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại bảng B giữa hai đội tuyển mạnh là Công an Nhân dân và Ninh Bình.

Với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia cùng dàn vận động viên chất lượng, trận đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ ngay từ những pha bóng đầu tiên. Trên sàn đấu, khán giả sẽ được chứng kiến những cú đập bóng uy lực từ sau vạch 3 mét, các tình huống chắn bóng kín kẽ trên lưới, những pha cứu bóng lăn xả cùng chiến thuật chuyền hai biến hóa của cả hai đội. Bản lĩnh thi đấu ở những điểm số quyết định sẽ là chìa khóa giúp đội bóng bản lĩnh hơn giành thắng lợi chung cuộc.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp trận đấu giữa Công an Nhân dân và Ninh Bình (nam) môn Bóng chuyền trong nhà chiều 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.