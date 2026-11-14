Trấn Thành, Diệu Nhi lộ thân phận quái vật, biệt đội cựu siêu nhân lao đao | Tập 16 Running man 4

Nhiệm vụ tiếp theo của tập 16 Running man 4 đưa các thành viên đến bệnh viện đã bị quái vật chiếm đóng. Tại đây, những linh hồn bị bắt giữ đang ẩn náu khắp nơi và nắm giữ các gợi ý quan trọng. Biệt đội phải tìm kiếm manh mối, xác định danh tính quái vật và khám phá cách tiêu diệt chúng trước khi phong ấn bị phá vỡ.

Càng điều tra, các thành viên càng phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ. Không chỉ có hơn một quái vật, biệt đội còn tồn tại hai kẻ trợ giúp đang âm thầm trà trộn

Những thông tin về tháng sinh, mệnh và cách loại bỏ từng nhân vật khiến cuộc suy luận trở nên rối ren. Đáng chú ý, quái vật không thể bị tiêu diệt bằng cách xé bảng tên thông thường. Các thành viên phải tìm ra phương thức riêng để xử lý từng thế lực.

Trấn Thành và Diệu Nhi chính thức lộ diện là quái vật hỗ trợ

Cao trào xuất hiện khi Trấn Thành và Diệu Nhi bị phát hiện cùng mang thân phận quái vật. Phong ấn lập tức bị phá vỡ, mở màn cuộc truy đuổi nghẹt thở trong bệnh viện. Những thành viên còn lại phải nhanh chóng tìm các mảnh ghép bảng tên, kết hợp manh mối để xác định cách tiêu diệt quái vật, đồng thời tránh bị loại khỏi cuộc chơi.

Liệu biệt đội cựu siêu nhân có thể vượt qua màn đánh lừa của Trấn Thành và Diệu Nhi để hoàn thành nhiệm vụ? Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến hấp dẫn trong tập 16 Running man 4 - Chạy ngay đi.