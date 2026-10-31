Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Trong tập 14 Running Man 4, ngày vui của Tám Quân trở nên đặc biệt hơn khi các thành viên Gia tộc R cùng tham gia hành trình giải lời nguyền, tìm cách đưa bộ nữ trang trở về. Trước khi bước vào thử thách quyết định, các thành viên được chia thành hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng để tranh tài qua trò chơi nối đáp án theo số lượng từ quy định.

Gia tộc R cùng chào đón cô dâu Lê Khanh của Tám Quân

Luật chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến các thành viên liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Người chơi phải phản ứng nhanh, đưa ra đáp án đúng số từ và tránh trùng lặp với đối thủ. Càng về sau, yêu cầu càng khó, buộc các thành viên phải vận dụng sự nhanh nhạy và khả năng ứng biến.

Những câu trả lời bất ngờ cùng màn tung hứng hài hước khiến cuộc cạnh tranh thêm sôi động

Thử thách cuối cùng đẩy không khí lên cao trào khi các thành viên bước vào cuộc chiến xé bảng tên với những bí mật về người bất tử và quyền năng vàng. Không chỉ cần sức mạnh, các đội còn phải tìm manh mối, suy luận cách hóa giải lời nguyền và phối hợp để bảo vệ đồng đội. Những màn truy đuổi, ẩn nấp và đối đầu liên tiếp khiến cục diện thay đổi khó lường.

Liệu Gia tộc R có thể hóa giải lời nguyền và giành lại sính lễ cho đôi tân lang, tân nương? Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến hấp dẫn trong tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.