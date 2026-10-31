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Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Tiếp nối không khí náo nhiệt của ngày đại hỷ, các thành viên Gia tộc R bước vào những thử thách mới để giành lại bộ nữ trang sính lễ cho Tám Quân và cô dâu Lê Khanh. Từ màn đấu trí bằng câu chữ đến cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính, tập 14 Running Man 4 mang đến nhiều tình huống bất ngờ.

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Trong tập 14 Running Man 4, ngày vui của Tám Quân trở nên đặc biệt hơn khi các thành viên Gia tộc R cùng tham gia hành trình giải lời nguyền, tìm cách đưa bộ nữ trang trở về. Trước khi bước vào thử thách quyết định, các thành viên được chia thành hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng để tranh tài qua trò chơi nối đáp án theo số lượng từ quy định.

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 1.
Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 2.
Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 3.
Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 4.

Gia tộc R cùng chào đón cô dâu Lê Khanh của Tám Quân

Luật chơi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến các thành viên liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Người chơi phải phản ứng nhanh, đưa ra đáp án đúng số từ và tránh trùng lặp với đối thủ. Càng về sau, yêu cầu càng khó, buộc các thành viên phải vận dụng sự nhanh nhạy và khả năng ứng biến. 

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 5.
Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 6.
Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 7.

Những câu trả lời bất ngờ cùng màn tung hứng hài hước khiến cuộc cạnh tranh thêm sôi động

Thử thách cuối cùng đẩy không khí lên cao trào khi các thành viên bước vào cuộc chiến xé bảng tên với những bí mật về người bất tử và quyền năng vàng. Không chỉ cần sức mạnh, các đội còn phải tìm manh mối, suy luận cách hóa giải lời nguyền và phối hợp để bảo vệ đồng đội. Những màn truy đuổi, ẩn nấp và đối đầu liên tiếp khiến cục diện thay đổi khó lường.

Liệu Gia tộc R có thể hóa giải lời nguyền và giành lại sính lễ cho đôi tân lang, tân nương? Mời quý khán giả theo dõi những diễn biến hấp dẫn trong tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

Danh sách tập

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:30 26/10/2026

(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:05 26/10/2026

(HTV) - Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, Minh Hằng khiến Gia tộc R bất ngờ khi bị vạch trần là kẻ trộm vàng dù đồng thời mang thân phận điều tra viên. Cú lật kèo cùng sự trợ giúp của Quang Trung giúp phe trộm giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ nữ trang.

Đám cưới bất ổn của Tám Quân và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Đám cưới bất ổn của Tám Quân và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 06:04 24/10/2026

(HTV) - Tập 13 Running Man Việt Nam 2026 đưa Gia tộc R đến với ngày trọng đại của Tám Quân, nhưng không khí vui vẻ nhanh chóng bị khuấy động bởi những trò chơi đấu trí, các màn đánh lạc hướng và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng đầy căng thẳng.

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4

Show nổi bật 12:22 19/10/2026

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Tóc Tiên - Tám Trung, chúng mình "vồ ếch" có nhau | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tóc Tiên - Tám Trung, chúng mình "vồ ếch" có nhau | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:04 19/10/2026

(HTV) - Thử thách Công Phá khiến các thành viên Running Man Việt Nam 2026 chật vật trên con dốc trơn trượt. Trong đó, Tóc Tiên - Tám Trung liên tục loay hoay tìm cách phối hợp, còn Hai Thành - Sáu Tút cũng nỗ lực chinh phục thử thách, mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả.

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 12:07 17/10/2026

(HTV) - Trong cuộc đua tìm đường thoát khỏi thành phố R, Hai Thành và Sáu Tút liên tục rơi vào tầm ngắm của các thành viên Gia tộc R. Những hành động đáng ngờ, màn trao đổi thẻ số và các cuộc liên minh đầy toan tính khiến cuộc truy tìm hai thợ săn ngày càng khó đoán.

Sáu Tút bị Văn Mai Hương “bóc phốt”, Tám Trung liên tục ăn cú lật kèo | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Sáu Tút bị Văn Mai Hương “bóc phốt”, Tám Trung liên tục ăn cú lật kèo | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:30 14/10/2026

(HTV) - Những màn đối thoại giữa Sáu Tút và Văn Mai Hương, hay Tám Trung liên tục rơi vào cảnh bị đồng minh phản bội đến Trần Ngọc Vàng khiến các đối thủ bất ngờ, cuộc đua xé bảng tên tập 11 Running Man 4 mang đến loạt tình huống hấp dẫn, khó đoán.

Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Lan Ngọc “quậy banh nóc” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Lan Ngọc “quậy banh nóc” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 10:33 14/10/2026

(HTV) - Từ màn chia xu gây bất ngờ của Tóc Tiên, những pha phối hợp chật vật của Văn Mai Hương đến loạt lời cổ vũ khiến đồng đội cười ngất, thử thách “Tâm linh tương thông” mở màn tập 11 Running Man 4 bằng nhiều tình huống khó đỡ.

Gia tộc R bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo | Tập 11 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Gia tộc R bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo | Tập 11 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 12:36 10/10/2026

(HTV) - Lạc vào thành phố R trong thế giới trò chơi thực tế ảo, Gia tộc R phải chinh phục loạt nhiệm vụ để tích lũy xu R và giành lợi thế ở cuộc chiến xé bảng tên. Những màn phối hợp hài hước, liên minh bất ngờ cùng cú lật kèo khó đoán hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Gia tộc R "chật vật" trước sức mạnh của khối thể thao | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Gia tộc R "chật vật" trước sức mạnh của khối thể thao | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:16 05/10/2026

(HTV) - Running Man 4 mang đến loạt thử thách liên hoàn, từ nhảy dây, truyền mật mã bằng tiếng Anh đến xé bảng tên. Hai khối diễn xuất và thể thao giằng co quyết liệt trước khi khối thể thao giành chiến thắng chung cuộc.

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