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Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Trong cuộc đua xé bảng tên để tìm đường thoát khỏi thành phố R, các thành viên liên tục nghi ngờ, liên minh rồi tìm cách qua mặt nhau. Cú lật mở danh tính gián điệp Tư Ngọc và Sáu Tút khiến những màn dò xét trước đó trở thành một cuộc đánh lạc hướng đầy bất ngờ.

Running Man: Cuộc đua xé bảng tên biến mọi cuộc liên minh thành phép thử lòng tin

Sau các nhiệm vụ thu thập thẻ số, các thành viên Running Man Việt Nam 2026 bước vào chặng cuối mang tên “Xé bảng tên trốn thoát”. Người chơi phải tìm những thẻ số phù hợp với điều kiện của các cửa thoát hiểm. Thẻ số có thể được tìm thấy trong tòa nhà, trao đổi với người khác hoặc giành lấy thông qua những màn xé bảng tên.

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 1.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 2.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 3.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 4.

Cuộc chiến xé bảng tên luôn cam go và đầy bất ngờ, lần này cũng không ngoại lệ khi các thành viên Gia tộc R bước vào màn đối đầu quyết liệt

Luật chơi khiến cuộc đua trở nên khó lường: người bị xé bảng tên chưa bị loại mà vẫn có cơ hội đổi thẻ, trong khi người xé nhầm bảng tên của người không phải gián điệp sẽ bị loại. Nếu gián điệp hoàn thành các mật lệnh và trốn thoát thành công, cuộc đua cũng lập tức kết thúc. Vì vậy, người chơi vừa phải tìm số để mở cửa, vừa cần quan sát những hành động bất thường của các thành viên xung quanh.

Các cuộc trò chuyện tưởng chừng thân tình nhanh chóng trở thành màn dò xét

Người chơi đề nghị trao đổi thẻ, hỏi han về những con số đang sở hữu rồi cân nhắc có nên xé bảng tên đối phương hay không. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội giành thẻ phù hợp, nhưng một quyết định thiếu thận trọng có thể khiến họ trả giá ngay lập tức.

Hai Thành bất ngờ gặp vận may, Trần Ngọc Vàng trở thành tâm điểm nghi ngờ tại Running Man

Trong lúc các thành viên liên tục tìm kiếm và đổi thẻ số, những phán đoán về danh tính gián điệp cũng thay đổi theo từng tình huống. Trần Ngọc Vàng và Năm Phát nằm trong số những cái tên bị đặt dấu hỏi, khi các thành viên cố gắng lý giải những hành động khó hiểu trong cuộc chơi. Tuy nhiên, các dấu hiệu bề ngoài chưa đủ để xác định ai đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 7.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 8.

Trần Ngọc Vàng và Năm Phát luôn nằm trong diện tình nghi của các thành viên còn lại

Hai Thành cũng tạo bất ngờ khi tìm được những thẻ số có lợi cho mình. Từ chỗ bị đánh giá thấp về vận may, anh khiến các thành viên ngạc nhiên khi tiến gần đến điều kiện thoát hiểm. Những cuộc trao đổi thẻ liên tục diễn ra, trong khi người chơi phải tính toán xem nên giữ lại con số nào và có nên tiếp tục tin tưởng người đang đứng trước mặt hay không.

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 9.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 10.

Hai Thành bất ngờ tìm được những thẻ số có lợi cho mình, nhưng vẫn chậm chân khi đối thủ đã tìm ra lối thoát trước

Tư Ngọc và Sáu Tút lật ngược thế cờ với vai trò gián điệp

Cú lừa thế kỷ Running Man, bộ đôi gián điệp Tư Ngọc - Sáu Tút thao túng tâm lý cả dàn cast

Cú bẻ lái lớn nhất xuất hiện khi bí mật của cuộc chơi dần được hé lộ. Tư Ngọc và Sáu Tút chính là bộ đôi gián điệp, những người âm thầm thực hiện các mật lệnh giữa lúc các thành viên khác mải mê tìm thẻ số và nghi ngờ lẫn nhau.

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 11.

Việc nhiều người chơi hướng sự chú ý sang những cái tên khác đã tạo điều kiện để bộ đôi tiếp tục hành động

Ở chặng cuối, các mật lệnh tiếp tục được kích hoạt, những bóng đèn tại cửa thoát hiểm lần lượt sáng lên. Các thành viên phải chạy đua với thời gian để tìm lối ra, đồng thời tìm cách ngăn gián điệp hoàn thành nhiệm vụ. Khi danh tính Sáu Tút được công bố, những nghi ngờ và màn đánh lạc hướng trước đó được xâu chuỗi lại, tạo nên cú lật mở bất ngờ cho cuộc đua.

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 12.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 13.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 14.
Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4 - Ảnh 15.

Hai gián điệp Tư Ngọc và Sáu Tút xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ để giành chiến thắng chung cuộc

Tập 12 khép lại với hàng loạt màn lừa lọc, những liên minh không trọn vẹn và các phán đoán sai lệch của Gia tộc R. Tư Ngọc và Sáu Tút trở thành tâm điểm của cú bẻ lái khi vai trò gián điệp được hé lộ, cho thấy trong cuộc chơi này, người đáng nghi nhất chưa chắc là người duy nhất cần đề phòng.

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong tập 12 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi sẽ được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem thêm tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=Lai9cgMbbZo&t=5168s

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