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Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Không cần vận động quá nhiều, các thành viên Running Man 4 vẫn khiến khán giả bật cười với thử thách ăn bánh bí mật. Từ những màn chối quanh co, đến biểu cảm no căng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi trở thành cuộc đấu trí hài hước, trong đó Tám Quân và Tư Ngọc đều tạo được dấu ấn riêng.

Các thành viên Running Man đau đầu truy tìm người ăn bánh

Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, các thành viên bước vào thử thách mang tên “Ẩn thân chi thuật”. Mỗi lượt chơi có năm người tham gia, trong đó một người được chọn làm người ẩn thân và phải bí mật ăn hết số bánh trên bàn. Bốn người còn lại đóng vai người bình thường, tìm cách phát hiện ai đang thực hiện nhiệm vụ.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 1.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 2.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 3.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 4.

Tình huống trở nên khó đoán khi người ẩn thân có thể chọn thêm một đồng phạm để giúp che giấu thân phận

Các thành viên lần lượt bước ra khỏi phòng theo thứ tự đã bốc thăm. Nếu có cơ hội, người chơi có thể quan sát thời gian xuất hiện, biểu cảm và phản ứng của những người khác để tìm manh mối.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 5.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 6.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 7.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 8.

Ngay từ lượt đầu, những lời nhận xét như “ai ra cũng ăn” khiến cả nhóm rơi vào vòng nghi ngờ

Người chơi cố gắng nhớ xem ai bước ra lâu hơn, ai có biểu cảm khác thường và ai đang cố tình dẫn dắt suy luận. Tuy nhiên, càng phân tích, các thành viên càng dễ bị cuốn vào những lập luận trái chiều, biến một nhiệm vụ ăn bánh thành cuộc đấu trí đầy tiếng cười.

Tám Quân, Tư Ngọc thành công đánh lừa đối thủ tại Running Man

Ở lượt chơi thứ hai của nhóm đầu tiên, Tám Quân được chọn làm người ẩn thân và phối hợp cùng Út Tuấn. Cả hai thành công đánh lừa những người chơi còn lại, giúp Tám Quân giành ba điểm và Út Tuấn nhận hai điểm.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 9.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 10.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 11.

Tám Quân nhập cuộc đầy tự tin, khéo léo che giấu thân phận người ẩn thân và đánh lừa các thành viên còn lại

Trong khi đó, nhóm còn lại cũng xuất hiện nhiều tình huống khó đỡ. Ở lượt chơi sau cùng, Sơn K trở thành người ẩn thân và chọn Tư Ngọc làm đồng phạm để đánh lạc hướng đối thủ. Sự phối hợp này giúp cả hai có thêm điểm, nhưng đồng thời đẩy những người còn lại vào thế khó khi phải phân biệt đâu là hành động thật, đâu là màn diễn.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 12.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 13.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 14.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 15.

Tư Ngọc tung nhiều chiêu đánh lạc hướng, giúp Sơn K giấu thân phận người ẩn thân và giành chiến thắng trong thử thách

Không khí hài hước tiếp tục được đẩy lên khi các thành viên trở lại cùng những lời than thở vì ăn quá nhiều bánh. Có người liên tục khẳng định mình không ăn, người khác lại cho rằng biểu cảm và cách nói chuyện của đối phương đã tố cáo tất cả. Những màn biện hộ qua lại khiến việc tìm ra người ẩn thân càng trở nên rối rắm.

Màn ăn bánh lén lút ngập tiếng cười và pha lật tẩy đồng phạm của Lan Ngọc

Tư Ngọc giành chiến thắng, nhận manh mối quan trọng

Sau các lượt đấu, Tư Ngọc tích lũy được tổng cộng bốn điểm và trở thành người chiến thắng thử thách “Ẩn thân chi thuật”. Phần thưởng của cô là một gợi ý liên quan đến thân phận của kẻ trộm trong nhiệm vụ truy tìm vàng cưới.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 16.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 17.

Tư Ngọc giành chiến thắng ở thử thách “Ẩn thân chi thuật”

Manh mối được chương trình công bố cho biết kẻ trộm có thành viên là nam giới. Tuy nhiên, gợi ý này chưa đủ để xác định chính xác nghi phạm, khiến các thành viên tiếp tục tranh luận về độ tin cậy của những thông tin được chia sẻ. Ngay cả khi đã giành chiến thắng, Tư Ngọc vẫn trở thành đối tượng bị trêu chọc vì cách suy luận và phản ứng của mình.

Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 18.
Tám Quân khéo ăn vụng, Tư Ngọc thắng nhờ chiêu “gian xảo” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 19.

Thử thách ăn bánh cho thấy cuộc chơi tại Running Man 4 không chỉ dựa vào thể lực. Khả năng quan sát, ghi nhớ chi tiết, diễn xuất và thuyết phục người khác đều có thể quyết định kết quả

Từ màn phối hợp của Tám Quân - Út Tuấn đến chiến thắng của Tư Ngọc, nhiệm vụ mở ra thêm manh mối cho hành trình điều tra, đồng thời mang đến những khoảnh khắc hài hước đặc trưng của Gia tộc R. 

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi sẽ được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=hAxyiCB2iV8&t=5122s

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