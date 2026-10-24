Đám cưới bất ổn của Tám Quân và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tập 13 Running Man, ngày vui của Tám Quân trở thành dịp để các thành viên cùng tham gia những thử thách vừa hài hước, vừa đòi hỏi khả năng quan sát. Trong trò chơi đầu tiên, các thành viên phải tìm cách nhận diện người bí mật ăn bánh và suy luận ai đang cố tình che giấu hành động của mình. Những lời giải thích, phản ứng bất ngờ cùng các màn nghi ngờ lẫn nhau khiến cuộc chơi liên tục đảo chiều.

13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi mở màn với cảnh đám cưới của Tám Quân

Không chỉ dựa vào khả năng phán đoán, các thành viên còn phải biết cách đánh lạc hướng đối thủ và lựa chọn đồng phạm phù hợp. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến điểm số, tạo nên những tình huống khó đoán trong hành trình tìm ra người chiến thắng.

Tiếp đó, Gia tộc R bước vào nhiệm vụ truy tìm kẻ trộm vàng với luật chơi phức tạp hơn. Các thành viên được phân vào những vai trò khác nhau, bao gồm điều tra viên, nhân chứng, dân thường và kẻ trộm. Trong khi điều tra viên tìm cách xác định nghi phạm, nhân chứng phải tìm bằng chứng then chốt, còn phe kẻ trộm tìm cách che giấu thân phận và bảo vệ số vàng.

Khách mời của tập 13 là Minh Hằng, Pháp Kiều và Sơn K

Những manh mối được giấu khắp khu vực chơi buộc các thành viên phải liên tục suy luận, trao đổi thông tin và cân nhắc lòng tin dành cho đồng đội. Tuy nhiên, những lời khẳng định chắc chắn chưa hẳn đã phản ánh sự thật. Ngay cả người được tin tưởng cũng có thể khiến cả Gia tộc R rơi vào vòng nghi vấn.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.