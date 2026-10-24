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Đám cưới bất ổn của Tám Quân và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Tập 13 Running Man Việt Nam 2026 đưa Gia tộc R đến với ngày trọng đại của Tám Quân, nhưng không khí vui vẻ nhanh chóng bị khuấy động bởi những trò chơi đấu trí, các màn đánh lạc hướng và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng đầy căng thẳng.

Đám cưới bất ổn của Tám Quân và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tập 13 Running Man, ngày vui của Tám Quân trở thành dịp để các thành viên cùng tham gia những thử thách vừa hài hước, vừa đòi hỏi khả năng quan sát. Trong trò chơi đầu tiên, các thành viên phải tìm cách nhận diện người bí mật ăn bánh và suy luận ai đang cố tình che giấu hành động của mình. Những lời giải thích, phản ứng bất ngờ cùng các màn nghi ngờ lẫn nhau khiến cuộc chơi liên tục đảo chiều.

13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi mở màn với cảnh đám cưới của Tám Quân

Không chỉ dựa vào khả năng phán đoán, các thành viên còn phải biết cách đánh lạc hướng đối thủ và lựa chọn đồng phạm phù hợp. Mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến điểm số, tạo nên những tình huống khó đoán trong hành trình tìm ra người chiến thắng.

Tiếp đó, Gia tộc R bước vào nhiệm vụ truy tìm kẻ trộm vàng với luật chơi phức tạp hơn. Các thành viên được phân vào những vai trò khác nhau, bao gồm điều tra viên, nhân chứng, dân thường và kẻ trộm. Trong khi điều tra viên tìm cách xác định nghi phạm, nhân chứng phải tìm bằng chứng then chốt, còn phe kẻ trộm tìm cách che giấu thân phận và bảo vệ số vàng.

Đám cưới bất ổn và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 4.
Đám cưới bất ổn và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 5.
Đám cưới bất ổn và cuộc truy tìm kẻ trộm vàng | Tập 13 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 6.

Khách mời của tập 13 là Minh Hằng, Pháp Kiều và Sơn K

Những manh mối được giấu khắp khu vực chơi buộc các thành viên phải liên tục suy luận, trao đổi thông tin và cân nhắc lòng tin dành cho đồng đội. Tuy nhiên, những lời khẳng định chắc chắn chưa hẳn đã phản ánh sự thật. Ngay cả người được tin tưởng cũng có thể khiến cả Gia tộc R rơi vào vòng nghi vấn.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

Danh sách tập

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4

Bộ đôi "tà đạo" Tư Ngọc và Sáu Tút lộ diện gián điệp, cú bẻ lái thần thánh tại Running Man 4

Show nổi bật 12:22 19/10/2026

(HTV) - Trong cuộc đua xé bảng tên để tìm đường thoát khỏi thành phố R, các thành viên liên tục nghi ngờ, liên minh rồi tìm cách qua mặt nhau. Cú lật mở danh tính gián điệp Tư Ngọc và Sáu Tút khiến những màn dò xét trước đó trở thành một cuộc đánh lạc hướng đầy bất ngờ.

Tóc Tiên - Tám Trung, chúng mình "vồ ếch" có nhau | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Tóc Tiên - Tám Trung, chúng mình "vồ ếch" có nhau | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:04 19/10/2026

(HTV) - Thử thách Công Phá khiến các thành viên Running Man Việt Nam 2026 chật vật trên con dốc trơn trượt. Trong đó, Tóc Tiên - Tám Trung liên tục loay hoay tìm cách phối hợp, còn Hai Thành - Sáu Tút cũng nỗ lực chinh phục thử thách, mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước cho khán giả.

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Hai Thành, Sáu Tút liên tục bị nghi ngờ giữa cuộc truy tìm thợ săn | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 12:07 17/10/2026

(HTV) - Trong cuộc đua tìm đường thoát khỏi thành phố R, Hai Thành và Sáu Tút liên tục rơi vào tầm ngắm của các thành viên Gia tộc R. Những hành động đáng ngờ, màn trao đổi thẻ số và các cuộc liên minh đầy toan tính khiến cuộc truy tìm hai thợ săn ngày càng khó đoán.

Sáu Tút bị Văn Mai Hương “bóc phốt”, Tám Trung liên tục ăn cú lật kèo | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Sáu Tút bị Văn Mai Hương “bóc phốt”, Tám Trung liên tục ăn cú lật kèo | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:30 14/10/2026

(HTV) - Những màn đối thoại giữa Sáu Tút và Văn Mai Hương, hay Tám Trung liên tục rơi vào cảnh bị đồng minh phản bội đến Trần Ngọc Vàng khiến các đối thủ bất ngờ, cuộc đua xé bảng tên tập 11 Running Man 4 mang đến loạt tình huống hấp dẫn, khó đoán.

Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Lan Ngọc “quậy banh nóc” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Văn Mai Hương, Tóc Tiên, Lan Ngọc “quậy banh nóc” | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 10:33 14/10/2026

(HTV) - Từ màn chia xu gây bất ngờ của Tóc Tiên, những pha phối hợp chật vật của Văn Mai Hương đến loạt lời cổ vũ khiến đồng đội cười ngất, thử thách “Tâm linh tương thông” mở màn tập 11 Running Man 4 bằng nhiều tình huống khó đỡ.

Gia tộc R bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo | Tập 11 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Gia tộc R bước vào thế giới trò chơi thực tế ảo | Tập 11 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 12:36 10/10/2026

(HTV) - Lạc vào thành phố R trong thế giới trò chơi thực tế ảo, Gia tộc R phải chinh phục loạt nhiệm vụ để tích lũy xu R và giành lợi thế ở cuộc chiến xé bảng tên. Những màn phối hợp hài hước, liên minh bất ngờ cùng cú lật kèo khó đoán hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Gia tộc R "chật vật" trước sức mạnh của khối thể thao | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Gia tộc R "chật vật" trước sức mạnh của khối thể thao | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:16 05/10/2026

(HTV) - Running Man 4 mang đến loạt thử thách liên hoàn, từ nhảy dây, truyền mật mã bằng tiếng Anh đến xé bảng tên. Hai khối diễn xuất và thể thao giằng co quyết liệt trước khi khối thể thao giành chiến thắng chung cuộc.

Trấn Thành bất lực trước màn hô slogan của khối thể thao | Tập 10 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Trấn Thành bất lực trước màn hô slogan của khối thể thao | Tập 10 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 09:20 04/10/2026

(HTV) - Tập 10 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi đưa khán giả đến với màn đối đầu đầy tiếng cười giữa khối diễn xuất và khối thể thao. Những thử thách liên tiếp tạo nên nhiều tình huống bất ngờ và hấp dẫn.

Trấn Thành và Jung Il Woo giằng xé nảy lửa | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Trấn Thành và Jung Il Woo giằng xé nảy lửa | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:00 30/09/2026

(HTV) - Running Man 4 - Chạy Ngay Đi đưa Trấn Thành và Jung Il Woo vào màn xé bảng tên căng thẳng. Cuộc đua liên tục đảo chiều theo thứ hạng. Jung Il Woo sau cùng giành chiến thắng và trở thành người trụ lại cuối cùng.

Cuộc đua xé bảng tên "Ngôi sao của năm" | Tập 9 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Cuộc đua xé bảng tên "Ngôi sao của năm" | Tập 9 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 08:11 26/09/2026

(HTV) - Tập 9 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi bước vào cuộc đua xé bảng tên "Ngôi sao của năm". Các thành viên liên tục tìm nhiệm vụ ẩn, tăng điểm và đối đầu nhau để giành vị trí cuối cùng.

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