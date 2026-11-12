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Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Từ màn hội ngộ trong bệnh viện, những câu slogan khó đỡ đến loạt tình huống tung hứng đầy ngẫu hứng, biệt đội cựu siêu nhân của "Running Man 4 - Chạy ngay đi" nhanh chóng trở thành “kho nguyên liệu meme” với vô số khoảnh khắc hài hước.

Biệt đội cựu siêu nhân Running Man tái xuất sau nhiều năm giải nghệ

Tập 15 Running Man 4 mở đầu bằng cuộc hội ngộ đặc biệt của các thành viên Gia tộc R trong hình ảnh những cựu siêu nhân đã bước qua thời kỳ hoàng kim. Thay vì xuất hiện với vẻ ngoài mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu, các chiến binh nay lại gặp nhau trong bệnh viện với đủ vấn đề tuổi tác: người đau thần kinh tọa, người chuẩn bị thay khớp, người than phiền sức khỏe sa sút.

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 1.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 2.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 3.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 4.

Các cựu siêu nhân Gia tộc R tái xuất với những màn hội ngộ và tung hứng hài hước, tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười

Những lời hỏi thăm tưởng chừng nghiêm túc nhanh chóng biến thành màn trêu chọc không hồi kết. Các thành viên nhắc lại thời kỳ tung hoành năm xưa, rồi tự than thở về cảnh sức lực không còn như trước. Đặc biệt, những câu chuyện về tóc rụng, khớp đau và chuyện nghỉ hưu khiến màn tái ngộ của biệt đội mang màu sắc hài hước rất riêng.

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 5.

Cục trưởng Lê Nhân thông báo quái vật đã trở lại và biệt đội buộc phải tái xuất để bảo vệ thế giới

Không khí càng náo nhiệt khi Cục trưởng Lê Nhân xuất hiện, thông báo quái vật đã trở lại và biệt đội buộc phải tái xuất để bảo vệ thế giới. Nhiệm vụ khẩn cấp khiến các cựu siêu nhân phải gác lại chuyện tuổi tác, tập hợp lực lượng và khôi phục sức mạnh.

Slogan siêu nhân trở thành nguồn cảm hứng cho loạt meme tại Running Man

Khi được yêu cầu nhắc lại slogan của từng thành viên, biệt đội lập tức tạo nên một màn ứng khẩu khó đỡ. Từ câu “Siêu nhân đỏ nằm trên cỏ”, “Siêu nhân xanh rất là lanh chanh” đến những lời giới thiệu tự chế của các màu siêu nhân khác, mỗi câu nói đều khiến cả nhóm bật cười.

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 6.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 7.

Đáng chú ý, không ít thành viên còn lúng túng khi cố nhớ lại khẩu hiệu của chính mình. Những câu nói ngập ngừng, cách gieo vần bất chợt và màn đối đáp liên tục biến phần giới thiệu thành một “vựa meme” đúng nghĩa

Sự xuất hiện của Siêu nhân Hồng Diệu Nhi càng khiến đội hình thêm náo nhiệt. Với tạo hình nổi bật và cách giao lưu tự nhiên, cô nhanh chóng hòa vào những màn tung hứng của các thành viên.

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 8.

Siêu nhân Hồng Diệu Nhi xuất hiện bá đạo tại Running Man 4

Những cựu siêu nhân kiểm tra sức mạnh bằng máy đọ lực

Các cựu siêu nhân già nua đọ lực đấm bốc

Sau màn hội ngộ, các thành viên lần lượt kiểm tra sức mạnh bằng máy đo lực. Những cú đấm tưởng chừng uy lực lại tạo ra nhiều kết quả bất ngờ, kéo theo loạt bình luận hài hước từ đồng đội. Người tự tin thể hiện sức mạnh, người còn chưa kịp ra đòn đã trở thành đề tài trêu chọc.

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 9.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 10.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 11.
Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 12.

Các cựu siêu nhân Gia tộc R hào hứng phô diễn sức mạnh qua những cú đấm đầy quyết tâm, mở màn cuộc đua tìm kiếm thủ lĩnh biệt đội

Kết quả tạo nên nhiều bất ngờ khi Siêu nhân Đen Anh Tú đạt 923 điểm, Siêu nhân Hồng Diệu Nhi ghi được 614 điểm, trong khi Siêu nhân Trắng Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với mức điểm 883. Những con số chênh lệch cùng màn thể hiện đầy tự tin của các thành viên khiến thử thách mở màn trở nên sôi động, đồng thời xác lập điểm sức mạnh khởi đầu cho cuộc đua tìm thủ lĩnh biệt đội.

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 13.

Tổng kết số điểm sức mạnh của các cựu siêu nhân

Từ những cuộc hội ngộ trong bệnh viện đến màn tái xuất đầy màu sắc, biệt đội cựu siêu nhân đã mang đến một tập phát sóng ngập tràn tiếng cười. Những câu thoại, biểu cảm và màn tung hứng tự nhiên hứa hẹn trở thành nguồn cảm hứng cho loạt meme của khán giả yêu thích chương trình.

Running Man Việt Nam 2026 - Chạy Ngay Đi | Mùa 4 phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hàng tuần trên HTV7. 

Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vkJKgaEuyCw

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