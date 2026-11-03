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Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi chào đón cô dâu của Tám Quân là Lê Khanh. Màn tương tác hài hước của cặp đôi mở đầu ngày đại hỷ, trước khi các thành viên Gia tộc R bước vào thử thách Thần Trí đầy cam go.

Cô dâu Lê Khanh ra mắt Gia tộc R

Ngày đại hỷ của Tám Quân trở nên náo nhiệt khi cô dâu Lê Khanh xuất hiện trước sự chào đón của các thành viên Gia tộc R. Đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình, nhanh chóng trở thành tâm điểm với màn giao lưu cùng chú rể và gia đình.

Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 1.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 2.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 3.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 4.

Cô dâu Lê Khanh có màn ra mắt ấn tượng với gia đình nhà R

Trước những câu hỏi về chuyện tình cảm, Tám Quân tiết lộ cả hai quen nhau từ thời đi học nhưng anh thường chọn cách giữ kín chuyện riêng tư. Trong khi đó, Lê Khanh chia sẻ cô học chuyên Văn, còn Tám Quân học chuyên Toán. Cô cũng dành nhiều lời khen cho chồng, cho biết anh là người chiều chuộng và quan tâm đến sở thích của mình.

Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 5.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 6.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 7.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 8.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 9.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 10.

Cặp đôi Tám Quân - Lê Khanh liên tục gặp những câu hỏi "khó đỡ" từ anh chị em Running Man

Những lời nhận xét ngọt ngào của cô dâu lập tức trở thành đề tài trêu chọc của Gia tộc R. Các thành viên không bỏ lỡ cơ hội thử thách khả năng tính toán của Tám Quân, khiến không khí buổi gặp mặt liên tục xen lẫn tiếng cười.

Tám Quân "cứng hết cả người" khi gặp cô dâu Lê Khanh

Thử thách Thần Trí khiến các thành viên gia tộc R rối trí

Sau màn gặp gỡ cô dâu Lê Khanh, ngày đại hỷ của Tám Quân bất ngờ gặp biến cố khi vàng cưới hóa đá, kéo theo lời nguyền Hoàng Kim. Để hóa giải lời nguyền, các thành viên Gia tộc R được chia thành hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng, lần lượt vượt qua những thử thách để tìm kiếm manh mối. 

Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 11.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 12.

Đội Mặt Trời (áo xanh) và Mặt Trăng (áo hồng) phải vượt qua thử thách để hóa giải lời nguyền Hoàng Kim

Sau thử thách Thần Tốc, hai đội Mặt Trời và Mặt Trăng tiếp tục tranh tài ở nhiệm vụ mang tên Thần Trí. Người chơi phải giải các phép tính nhẩm trong thời gian quy định để giành quyền vào sân, đồng thời giữ thăng bằng bằng một chân trong suốt lượt thi đấu.

Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 13.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 14.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 15.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 16.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 17.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 18.

Sau Thần Tốc, hai đội tiếp tục bước vào thử thách Thần Trí, đòi hỏi khả năng tính nhẩm nhanh và giữ thăng bằng bằng một chân

Nếu không tìm được đáp án đúng trong vòng hai phút, người chơi sẽ bị loại và nhường lượt cho thành viên tiếp theo. Trên sân, chỉ cần chân đang co chạm đất hoặc mất thăng bằng, người chơi cũng phải dừng cuộc chơi. 

Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 19.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 20.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 21.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 22.

Thử thách đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng tính toán nhanh và sức bền thể chất

Với luật chơi vừa vận động vừa giải toán, các thành viên liên tục rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Tám Quân và Lê Khanh đều lần lượt bị loại, khiến màn thể hiện của cặp đôi trong thử thách này không như kỳ vọng.

Đội Mặt Trăng giành lợi thế trong hành trình giải lời nguyền

Cuộc cạnh tranh tiếp tục diễn ra với những màn tính toán vội vàng và các pha giữ thăng bằng đầy căng thẳng. Kết thúc thử thách, đội Mặt Trăng giành chiến thắng và nhận được gợi ý rõ ràng hơn về cách hóa giải lời nguyền Hoàng Kim. Trong khi đó, đội Mặt Trời chỉ có manh mối mơ hồ, buộc các thành viên phải tiếp tục suy luận.

Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 23.
Tám Quân hội ngộ cô dâu Lê Khanh, Gia tộc R lao đao trước thử thách Thần Trí | Running Man 4- Ảnh 24.

Đội Mặt Trời của cô dâu Lê Khanh - chú rể Tám Quân không giành chiến thắng ở thử thách thần trí

Thử thách Thần Trí không chỉ tạo ra nhiều tình huống hài hước, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi thế của hai đội trước những nhiệm vụ tiếp theo. Với Tám Quân và Lê Khanh, ngày đại hỷ cũng trở thành hành trình trải nghiệm những thử thách khó quên cùng Gia tộc R.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=vR8oi7Y9RbM&t=1061s

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