Diệu Nhi khởi đầu ấn tượng với những màn đặt bẫy đối thủ

Trong tập 15 Running man 4 - Chạy ngay đi, Diệu Nhi xuất hiện với hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Để tìm ra người đủ sức dẫn dắt cả đội chống lại quái vật, các thành viên phải trải qua nhiều nhiệm vụ nhằm tích lũy điểm sức mạnh.

Diệu Nhi là người mở màn với vai trò người giăng bẫy và thành công nhận về 200 điểm

Ở thử thách Đặt Bẫy, Diệu Nhi là người mở màn với vai trò người giăng bẫy. Cô liên tục sử dụng những lời khuyên ngọt ngào, thậm chí viện dẫn chuyện sinh nhật để thuyết phục đồng đội lựa chọn vị trí theo ý mình. Màn đánh lạc hướng khéo léo giúp Diệu Nhi tránh được hình phạt và nhận thêm 200 điểm.

Sáu Tút và Cúc là hai nạn nhân đậm sâu của Diệu Nhi

Không chỉ có khả năng thuyết phục, Diệu Nhi còn thể hiện sự linh hoạt trong cách ứng biến. Cô biết thay đổi lời khuyên tùy theo phản ứng của từng người chơi, khiến đối thủ khó phân biệt đâu là lời khuyên chân thành, đâu là chiếc bẫy được chuẩn bị sẵn.

Thử thách đặt bẫy kem tươi đầy drama và lật mặt của Diệu Nhi

Siêu nhân Hồng Diệu Nhi bứt tốc qua thử thách Bắt Sói

Tiếp nối nhiệm vụ đầu tiên, các thành viên bước vào thử thách Bắt Sói, đòi hỏi khả năng phản xạ tức thời nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thản. Trải qua năm vòng thi, Diệu Nhi thể hiện phong độ nổi bật và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng điểm của thử thách.

Lợi thế từ thử thách Bắt sói giúp Diệu Nhi có thêm sự tự tin trước vòng đấu quyết định mang tên "Xé Bảng Tên Đấu Giá Sức Mạnh"

Theo luật chơi, các thành viên sử dụng điểm tích lũy để đấu giá quyền xé bảng tên của người có điểm thấp nhất. Người giành quyền tấn công phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, nếu thất bại sẽ mất số điểm đã cược.

Cuộc chơi nhanh chóng trở nên căng thẳng khi những thành viên có điểm số cao lần lượt trở thành mục tiêu. Diệu Nhi không chỉ phải tính toán mức cược hợp lý mà còn cần chuẩn bị thể lực để đối đầu với những đối thủ đáng gờm. Từng lượt đấu giá và những màn giằng co liên tiếp khiến thứ hạng liên tục thay đổi.

Màn đối đầu quyết liệt đưa Diệu Nhi lên ngôi thủ lĩnh

Diệu Nhi chấp niệm với bộ tóc và màn lật ngược thế cờ đỉnh cao

Càng về cuối, cuộc chiến càng khốc liệt khi các thành viên mạnh lần lượt bước vào những màn đối đầu trực tiếp. Diệu Nhi gây chú ý khi quyết định đấu giá để giành quyền xé bảng tên Tư Ngọc.

Diệu Nhi và Lan Ngọc có màn giằng co quyết liệt, liên tục xoay chuyển tư thế và tìm cách khống chế đối phương

Không dừng lại ở đó, Siêu nhân Hồng tiếp tục đối mặt với những thử thách thể lực nặng nề trong cuộc đua. Những pha chống trả, lăn lộn và nỗ lực giữ bảng tên cho thấy sự quyết tâm của nữ khách mời.

Diệu Nhi không ngại va chạm, liên tục tìm cơ hội để vượt qua đối thủ dù phải đối mặt với những thành viên có sức mạnh đáng gờm

Sau hàng loạt cuộc đấu căng thẳng, Diệu Nhi là người trụ lại cuối cùng và chính thức trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân. Chia sẻ sau chiến thắng, cô gửi lời cảm ơn đến các thành viên Gia tộc R vì đã hỗ trợ mình trong suốt cuộc đua.

Các cựu siêu nhân còn lại cũng quyết liệt trong thử thách xé bảng tên

Từ một khách mời xuất hiện với tạo hình Siêu nhân Hồng nổi bật, Diệu Nhi đã có màn thể hiện đầy bất ngờ, kết hợp sự khôn khéo, quyết đoán và tinh thần lăn xả.

Chiến thắng này cũng trao cho Diệu Nhi quyền đưa ra những quyết định quan trọng, dẫn dắt biệt đội trong nhiệm vụ tiêu diệt quái vật ở chặng tiếp theo

Running man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy ngay đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7.

Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=vkJKgaEuyCw