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Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

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HOÀNG HẠNH

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Sau nhiều năm giải nghệ, biệt đội cựu siêu nhân Running Man một lần nữa được triệu tập khi quái vật xuất hiện và đe dọa thế giới. Dưới sự dẫn dắt của Cục trưởng Lê Nhân, các thành viên phải khôi phục sức mạnh, tìm ra người đủ khả năng lãnh đạo để dẫn dắt cả đội trong cuộc chiến sắp tới.

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 1.
Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 2.

Khách mời của tập này là Diệu Nhi trong vai Siêu nhân hồng

Hành trình bắt đầu bằng màn kiểm tra sức mạnh qua những cú đấm vào máy đo lực. Kết quả của mỗi người trở thành điểm khởi đầu cho cuộc cạnh tranh. Tiếp đó, thử thách Đặt Bẫy đòi hỏi người chơi phải vận dụng khả năng quan sát và tâm lý để dụ đối thủ lựa chọn vị trí chịu phạt. Những màn thuyết phục, đánh lạc hướng liên tục tạo nên nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 3.
Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 4.
Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi - Ảnh 5.

Các cựu siêu nhân lần lượt biến hình và thực hiện nhiệm vụ truy tìm thủ lĩnh

Ở nhiệm vụ cuối, các thành viên bước vào cuộc chiến xé bảng tên đấu giá sức mạnh. Người chơi phải cân nhắc số điểm đang sở hữu để giành quyền đối đầu với mục tiêu. Không chỉ cần chiến thuật hợp lý, họ còn phải thể hiện sức bền và khả năng chống trả trong những màn tranh đấu trực tiếp.

Sau hàng loạt cuộc đối đầu quyết liệt, Diệu Nhi xuất sắc trở thành người trụ lại cuối cùng, chính thức đảm nhận vai trò thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân. Với đặc quyền đưa ra những quyết định quan trọng, cô sẽ dẫn dắt đồng đội bước vào nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt quái vật. Liệu thủ lĩnh mới có đủ bản lĩnh để đưa cả đội vượt qua thử thách phía trước?

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.

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