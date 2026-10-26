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Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Trong tập 13 Running Man Việt Nam 2026, Minh Hằng khiến Gia tộc R bất ngờ khi bị vạch trần là kẻ trộm vàng dù đồng thời mang thân phận điều tra viên. Cú lật kèo cùng sự trợ giúp của Quang Trung giúp phe trộm giành chiến thắng trong cuộc truy tìm bộ nữ trang.

Đám cưới Tám Quân bất ngờ trở thành hiện trường vụ án mất vàng của Running Man

Mở đầu tập 13 Running Man 4 là ngày trọng đại của Tám Quân. Đám cưới diễn ra trong không khí vui vẻ với sự góp mặt của các thành viên Gia tộc R. Trong đó, những màn giới thiệu quan hệ với chú rể lần lượt tạo tiếng cười, từ Sơn K trong vai anh họ, Pháp Kiều là bạn cũ đến Minh Hằng - người bạn của mẹ Gia tộc R.

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 1.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 2.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 3.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 4.

Các thành viên góp mặt trong đám cưới Tám Quân với những màn giới thiệu quan hệ hài hước, từ anh họ Sơn K đến bạn cũ Pháp Kiều và người bạn của mẹ Gia tộc R - Minh Hằng

Tuy nhiên, không khí đám cưới nhanh chóng đảo chiều khi bộ nữ trang sính lễ bất ngờ biến mất. Mười thành viên Gia tộc R trở thành nghi phạm trong cuộc truy tìm, với hai kẻ trộm vàng, hai điều tra viên, một nhân chứng và những người còn lại thuộc phe dân thường. Tất cả phải phối hợp tìm ra thủ phạm trước khi thời gian kết thúc.

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 5.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 6.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 7.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 8.

Đám cưới Tám Quân bất ngờ trở thành hiện trường vụ án khi bộ nữ trang sính lễ biến mất, buộc các thành viên Gia tộc R bước vào cuộc truy tìm kẻ trộm

Để thu thập manh mối, các thành viên tham gia nhiều thử thách và đối chiếu thông tin về thân phận của nhau. Trong cuộc đua cuối, điều tra viên có quyền xé bảng tên kẻ trộm, còn kẻ trộm có thể loại nhân chứng hoặc tìm cách bảo vệ đồng phạm. Chính cơ chế này khiến mọi quyết định đều tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi người chơi không thể chắc chắn ai đang nói thật.

Minh Hằng che giấu thân phận tại Running Man, Quang Trung trở thành đồng phạm

Trong quá trình điều tra, Minh Hằng dần trở thành một trong những cái tên được chú ý. Nữ nghệ sĩ thực sự mang thân phận điều tra viên, nhưng đồng thời cũng là kẻ trộm vàng. 

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 9.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 10.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 11.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 12.

Việc sở hữu hai vai trò tưởng chừng đối lập giúp cô có lợi thế đặc biệt: vừa tham gia truy tìm thủ phạm, vừa có thể tận dụng sự tin tưởng của các thành viên để che giấu bí mật

Quang Trung là đồng phạm của Minh Hằng trong phi vụ lấy bộ nữ trang. Vì vậy, cả hai đã bàn tính phương án ứng phó nếu một trong hai có nguy cơ bị phát hiện. Minh Hằng thậm chí dự định loại Quang Trung nếu cần thiết để bảo toàn vỏ bọc điều tra viên của mình. 

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 13.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 14.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 15.

Minh Hằng hi sinh đồng phạm Tám Trung để đi đến cuối cuộc chơi

Trong khi đó, những suy luận của Gia tộc R liên tục thay đổi theo các manh mối được công bố. Theo đó, Tư Ngọc trở thành người nhận nhiều phiếu nghi ngờ và bị Hai Thành xé bảng tên, nhưng kết quả lại cho thấy cô chỉ là dân thường. Quyết định nhầm lẫn này khiến phe truy tìm kẻ trộm mất thêm cơ hội, đồng thời giúp Minh Hằng tiếp tục giữ kín bí mật.

Khoảnh khắc Minh Hằng lộ diện là gián điệp hai mang

Cú lật kèo giúp phe trộm giành chiến thắng

Bước ngoặt lớn nhất xuất hiện khi một manh mối quan trọng được công bố: một trong những kẻ trộm chính là điều tra viên. Thông tin này khiến các thành viên nhận ra họ đã tự giới hạn suy luận khi mặc định hai vai trò không thể thuộc về cùng một người. Do đó, Minh Hằng lập tức trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận.

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 16.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 17.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 18.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 19.

Sau khi thân phận của nữ nghệ sĩ được xác nhận, Gia tộc R không khỏi bất ngờ trước màn che giấu kéo dài từ đầu cuộc chơi

Minh Hằng cũng thừa nhận sự trợ giúp của Quang Trung là yếu tố quan trọng giúp kế hoạch thành công. Bên cạnh đó, Trấn Thành với vai trò điều tra viên đã góp phần loại các thành viên thuộc phe dân thường, tạo điều kiện để phe trộm chiếm ưu thế.

Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 20.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 21.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 22.
Chấn động Minh Hằng lộ thân phận kẻ trộm hai mang | Running Man 4 - Chạy Ngay Đi- Ảnh 23.

Kết thúc cuộc đua, phe trộm giành chiến thắng và bộ nữ trang thuộc về Minh Hằng

Màn lật kèo cho thấy lợi thế trong trò chơi không chỉ nằm ở việc nắm giữ manh mối, mà còn phụ thuộc vào khả năng đọc tình huống, tạo dựng lòng tin và nhận diện những giả định sai lầm của đối thủ.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi sẽ được phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hAxyiCB2iV8&t=5122s

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