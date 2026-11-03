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Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Quang Trung và Pháp Kiều tạo nên nhiều tình huống hài hước trong thử thách Thần Ngôn, trước khi Gia tộc R bước vào cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính. Với màn phối hợp trong nhiệm vụ cuối, ba công chúa giành chiến thắng chung cuộc, hóa giải lời nguyền Hoàng Kim.

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo thử thách Thần Ngôn của Running Man

Sau thử thách Thần Tốc và Thần Trí của Running Man, các thành viên Gia tộc R tiếp tục tranh tài ở nhiệm vụ mang tên Thần Ngôn. Trò chơi đòi hỏi người tham gia phải trả lời câu hỏi bằng số từ chính xác theo yêu cầu, sau đó đặt câu hỏi mới cho người tiếp theo. Số lượng từ tăng dần qua từng lượt, khiến độ khó ngày càng cao.

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 1.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 2.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 3.

Những tình huống lúng túng, các đáp án bất ngờ cùng màn tung hứng giữa các thành viên khiến cuộc chơi trở nên sôi động

Quang Trung và Pháp Kiều trở thành những gương mặt nổi bật trong thử thách với màn đối đáp liên tục. Người chơi phải phản ứng nhanh, vừa tìm câu trả lời phù hợp vừa kiểm soát số từ để tránh bị loại. 

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 4.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 5.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 6.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 7.

Khi luật chơi được mở rộng cho tất cả thành viên, áp lực càng tăng lên. Chỉ một chút chậm trễ hoặc nhầm lẫn trong cách diễn đạt cũng có thể khiến người chơi mất lượt. Thử thách không chỉ kiểm tra vốn từ mà còn đòi hỏi khả năng ứng biến và sự tập trung.

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 8.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 9.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 10.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 11.

Pháp Kiều có màn "tắt mic" Quang Trung đỉnh cao, góp phần mang về chiến thắng cho đội Mặt Trăng

Cuộc chiến xé bảng tên hé lộ bí mật người bất tử của Running Man

Ở nhiệm vụ cuối cùng, các thành viên bước vào cuộc chiến xé bảng tên để tìm cách hóa giải lời nguyền Hoàng Kim. Theo luật chơi, mỗi đội có một người bất tử với danh tính được giữ kín. Người này không bị loại theo cách thông thường khi bảng tên bị xé, khiến việc xác định và khống chế đối thủ trở thành nhiệm vụ quan trọng.

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 12.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 13.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 14.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 15.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 16.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 17.

Dựa vào những manh mối thu thập được từ các thử thách trước, các thành viên phải suy luận danh tính người bất tử, đồng thời bảo vệ đồng đội và tìm cách loại đối thủ. Những màn truy đuổi, phục kích và xé bảng tên liên tiếp đẩy cuộc chơi vào thế căng thẳng

Bên cạnh sức mạnh, khả năng phán đoán và phối hợp cũng đóng vai trò quyết định. Các thành viên phải cân nhắc từng bước đi, bởi một quyết định sai có thể khiến đội mất lợi thế trước khi tìm ra cách hóa giải lời nguyền.

3 công chúa Quang Tuấn, Minh Hằng và Lê Khanh giành chiến thắng

Ba công chúa giành chiến thắng chung cuộc

Bước ngoặt xuất hiện khi các thành viên tìm được manh mối về quyền năng của găng tay vàng. Theo luật chơi, vật phẩm này là chìa khóa để xé bảng tên người bất tử. Sau đó, bảng tên của hai người bất tử là Quang Tuấn và Liên Bỉnh Phát phải được đưa đến bục nghi thức để hoàn tất việc hóa giải lời nguyền Hoàng Kim.

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 18.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 19.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 20.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 21.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 22.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 23.

Nắm được cách thức thực hiện nhiệm vụ, các thành viên tiếp tục phối hợp để truy tìm đối thủ và hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Cuộc chiến xé bảng tên trở thành màn thử thách quyết định, nơi sự nhanh nhạy và chiến thuật có thể làm thay đổi cục diện

Kết thúc nhiệm vụ, ba công chúa Quang Tuấn, Minh Hằng và Lê Khanh của đội Mặt Trời giành chiến thắng chung cuộc, hóa giải lời nguyền Hoàng Kim và đưa bộ nữ trang trở về, khép lại hành trình đầy thử thách trong ngày đại hỷ của Tám Quân và Lê Khanh.

Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 24.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 25.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 26.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 27.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 28.
Quang Trung, Pháp Kiều khuấy đảo Thần Ngôn, ba công chúa thắng chung cuộc | Running Man 4- Ảnh 29.

Tám Quân và Lê Khanh có một ngày đại hỷ trọn vẹn khi đội Mặt Trời giành chiến thắng

Từ màn đấu trí bằng ngôn từ của Quang Trung, Pháp Kiều đến cuộc chiến xé bảng tên quyết liệt, tập 14 mang đến những tình huống hài hước xen lẫn kịch tính, đồng thời làm nổi bật tinh thần phối hợp của các thành viên Gia tộc R.

Running Man Việt Nam 2026 (Mùa 4) - Chạy Ngay Đi phát sóng định kỳ lúc 21 giờ thứ Sáu hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=vR8oi7Y9RbM&t=1061s

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