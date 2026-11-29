TP. Hồ Chí Minh vinh danh 83 thủ khoa tiêu biểu năm 2026

Sáng nay, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố và Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức chương trình "Vinh danh thủ khoa" năm 2026, với chủ đề "Từ khát vọng đến cống hiến – Tri thức viết tiếp tương lai". Tham dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, chương trình tuyên dương 83 gương thủ khoa tiêu biểu, gồm 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố

Nghị quyết 25: Nâng tầm chiến lược về công tác tư tưởng

Trên môi trường số, người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn và cũng muốn được phản hồi nhanh hơn. Công tác tư tưởng vì thế không thể chỉ là "trên nói, dưới nghe", càng không thể là thông tin một chiều. Nghị quyết số 25 ban hành ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới xác định lấy "xây" làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, đồng thời đặt ra những chỉ tiêu đo đếm được đến năm 2030. Chiến lược ấy sẽ đi vào cuộc sống ra sao, từ Trung ương đến từng khu dân cư?

Cách làm được xác định là kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số

Phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt

TP. Hồ Chí Minh đang từng bước hướng đến việc xây dựng phát triển hệ sinh thái cũng như chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.

Chẳng hạn: tuyến metro số 1 đang trong quá trình đào tạo chuyển giao công nghệ bảo trì -bảo dưỡng đoàn tàu; metro số 2 Bến Thành - Tham Lương cũng như các tuyến metro tới đây cũng sẽ tập trung nội địa hóa - trước mắt về đầu máy toa xe, đường ray và hệ thống thông tin tín hiệu.

Kinh nghiệm từ các nước đi trước cho thấy: đào tạo nhân lực là một trong những vấn đề cốt lõi

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 29/11/2026.