TP. Hồ Chí Minh: Tổng rà soát cơ sở kinh doanh gas sau vụ nổ tại phường Tân Thuận

Sau vụ nổ nghi do sang chiết gas trái phép tại phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh triển khai tổng rà soát các cơ sở kinh doanh gas, tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư.

Các đơn vị chức năng kiểm tra điều kiện kinh doanh, bảo quản, tồn chứa, vận chuyển và nạp LPG; phát hiện, xử lý hoạt động sang chiết trái phép, kinh doanh không đủ điều kiện

Ngày hiến chương nhà giáo 20/11: Đổi mới giáo dục từ trái tim người thầy

Không dừng lại ở những đỉnh cao trên sàn đấu quốc tế cùng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hành trình nhà vô địch Vovinam thế giới Phan Tấn Thành chọn gắn bó với nghề giáo chính là minh chứng sống động cho bản lĩnh của người thầy trước mọi ngã rẽ.

Đổi mới giáo dục chỉ thực sự bền vững khi đặt trên nền tảng chuẩn mực lễ nghĩa, sự thấu cảm và trách nhiệm xã hội

Kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (1906 - 2026)

Sáng 20/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tại phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và 120 năm thành lập (1906 - 2026) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố. Tham dự có Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Tại Lễ kỷ niệm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã được Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Thành phố

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 20/11/2026.