Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm, kiểm tra một số dự án trọng điểm

Sáng 25/11/2026, đoàn công tác do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã khảo sát một số dự án trọng điểm tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, gồm: Dự án cảng nước sâu Gemalink, Dự án cảng container quốc tế Cái Mép Hạ và Dự án bến cảng cùng Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo PTSC (REHub).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác khảo sát các dự án trọng điểm tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải

TP. Hồ Chí Minh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế

Sáng 25/11/2026, Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề ngành y tế, kết nối trực tuyến với khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quang cảnh hội nghị

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học

Theo Nghị quyết 66, các cơ sở giáo dục và tổ chức khoa học, công nghệ công lập thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh được phép thành lập, góp vốn, tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Chính sách này mở ra cơ hội đưa các kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào thực tiễn, đáp ứng đề xuất lâu nay của nhiều chuyên gia, trong đó có PGS.TS. Nguyễn Phương Thảo, chuyên gia về sinh học phân tử.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 25/11/2026.