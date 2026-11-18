TP. Hồ Chí Minh: Nỗ lực đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân

Nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại TP. Hồ Chí Minh hiện đang ở mức rất cao do lượng lớn công nhân, người lao động thu nhập thấp, cán bộ và gia đình trẻ chưa có khả năng mua nhà thương mại. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đã hoàn thành gần 18 ngàn căn NOXH, đạt 98,7% kế hoạch.

TP. Hồ Chí Minh hoàn thành gần 18.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025, đạt 98,7% kế hoạch, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở rất cao

Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 182 ngàn căn NOXH. Tính đến tháng 10/2026, Thành phố có 3 dự án hoàn thành với tổng quy mô 2.283 căn; 26 dự án đang thi công với khoảng 23.500 căn; đã khởi công 14 dự án, quy mô khoảng 14.850 căn; cùng với đó các dự án NOXH quy mô lớn hàng trăm hecta cũng chuẩn bị được khởi công vào những tháng cuối năm để góp phần hoàn thành chỉ tiêu chung của thành phố - đảm bảo nơi an cư cho người dân trên địa bàn

TP. Hồ Chí Minh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thầy cô giáo yên tâm gắn bó với nghề

"Chăm lo toàn diện, nâng cao đời sống và xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi chuyên môn, giỏi nghiệp vụ sư phạm". Đó là một trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề ra cho ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026) diễn ra sáng 18/11.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cho ngành giáo dục, trong đó chú trọng chăm lo đời sống và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu cả nước, góp phần phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng viên tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 70 năm xây dựng và phát triển, khẳng định vị thế đào tạo âm nhạc hàng đầu, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng

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