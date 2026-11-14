Tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số | Thời sự HTV ngày 14/11/2026

Tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số

Hình thành vào năm 2018, sau gần 8 năm phát triển, kênh giải trí này đã thu hút gần 100 triệu lượt thích và theo dõi. Không chỉ đưa những nội dung giải trí đơn thuần, kênh đã mạnh dạng phát triển thành một kênh thông tin tổng hợp, lan tỏa các giá trị nhân văn, tích cực, gắn với những sự kiện chính trị của đất nước và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, sự đồng hành, định hướng của các cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng.

Góp phần lan tỏa thông tin tích cực về đất nước, hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, nghĩa tình đến với công chúng trong nước và quốc tế cũng là mong muốn chung của rất nhiều nhà sáng tạo nội dung số được nêu ra tại tọa đàm

Quân khu 7 đón nhận huân chương hữu nghị của Vương Quốc Campuchia

Sáng 14/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Quốc vương và Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng tập thể Lực lượng vũ trang Quân khu và các sĩ quan cấp cao, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tại buổi lễ, Đại tướng Khiêu Chhen trao Huân chương Hữu nghị hạng Mô-ha Sê-na của Quốc vương Campuchia tặng tập thể LLVT Quân khu 7, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu

Lãnh đạo thành phố dự ngày hội đoàn kết tại phường Lái Thiêu

Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu.

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao tặng cây xanh hạnh phúc cho khu phố và quà của lãnh đạo Thành phố đến các gia đình chính sách, hộ dân tiêu biểu

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 14/11/2026.