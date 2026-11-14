Tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số | Thời sự HTV ngày 14/11/2026

Tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số
Hình thành vào năm 2018, sau gần 8 năm phát triển, kênh giải trí này đã thu hút gần 100 triệu lượt thích và theo dõi. Không chỉ đưa những nội dung giải trí đơn thuần, kênh đã mạnh dạng phát triển thành một kênh thông tin tổng hợp, lan tỏa các giá trị nhân văn, tích cực, gắn với những sự kiện chính trị của đất nước và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, sự đồng hành, định hướng của các cơ quan quản lý đóng vai trò quan trọng.
Quân khu 7 đón nhận huân chương hữu nghị của Vương Quốc Campuchia
Sáng 14/11, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hữu nghị của Quốc vương và Chính phủ Vương quốc Campuchia trao tặng tập thể Lực lượng vũ trang Quân khu và các sĩ quan cấp cao, ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Lãnh đạo thành phố dự ngày hội đoàn kết tại phường Lái Thiêu
Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu.
Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 14/11/2026.