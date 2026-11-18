Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm nhà giáo tiêu biểu

Nhân Kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay, đồng chí Trần Lưu Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn đã đến thăm PGS.TS. Phan Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Thanh thiếu niên - Nhi đồng của Quốc hội, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Lưu Quang đã thăm hỏi sức khỏe, trò chuyện thân tình và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của PGS.TS. Phan Thanh Bình dành cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP. Hồ Chí Minh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được thăm gia đình nhà giáo tiêu biểu

Đoàn do Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm hỏi, tri ân nhà giáo và gia đình các nhà giáo tiêu biểu vào sáng nay.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thăm, chúc mừng GS.TS. Nguyễn Tấn Phát

Sáng nay, đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm GS.TS. Nguyễn Tấn Phát - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của GS.TS. Nguyễn Tấn Phát đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước, cũng như quá trình xây dựng, phát triển TP. Hồ Chí Minh

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