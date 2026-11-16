CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia | Thời sự HTV ngày 16/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 16/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia

Trong khuôn khổ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại PhnomPenh, Campuchia, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn sáng làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia | Thời sự HTV ngày 16/11/2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung nhân dịp ăn sáng làm việc tại Phnom Penh, Campuchia

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh thăm gia đình nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia | Thời sự HTV ngày 16/11/2026 - Ảnh 2.

Không gian trang nghiêm tại bàn thờ gia đình cố Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham dự lễ ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tham gia trồng cây và ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết trong khuôn viên Nhà trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia | Thời sự HTV ngày 16/11/2026 - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham gia trồng cây và ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 16/11/2026.

Danh sách tập

Tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số | Thời sự HTV ngày 14/11/2026

Tìm giải pháp khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số | Thời sự HTV ngày 14/11/2026

Thời sự 18:51 14/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 14/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập | Thời sự HTV ngày 13/11/2026

Đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập | Thời sự HTV ngày 13/11/2026

Thời sự 19:49 13/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 13/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026

Thời sự 18:51 12/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026

TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026

Thời sự 20:08 11/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026

Thời sự 18:58 10/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công chứng điện tử hướng đến mọi người dân | Thời sự HTV ngày 7/11/2026

Công chứng điện tử hướng đến mọi người dân | Thời sự HTV ngày 7/11/2026

Thời sự 19:38 07/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Thời sự 20:02 06/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026

Thời sự 20:51 05/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng | Thời sự HTV ngày 4/11/2026

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng | Thời sự HTV ngày 4/11/2026

Thời sự 20:24 04/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác