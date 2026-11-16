Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia | Thời sự HTV ngày 16/11/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia

Trong khuôn khổ dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại PhnomPenh, Campuchia, hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc ăn sáng làm việc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chụp ảnh chung nhân dịp ăn sáng làm việc tại Phnom Penh, Campuchia

Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh thăm gia đình nhà giáo tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng nay, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình cố Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Không gian trang nghiêm tại bàn thờ gia đình cố Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhân dịp đoàn lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tham dự lễ ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết

Sáng nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tham gia trồng cây và ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết trong khuôn viên Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham gia trồng cây và ra mắt Vườn cây Đại đoàn kết tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

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