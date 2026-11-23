TP. Hồ Chí Minh kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, chiều nay, Đoàn đại biểu Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, và đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minhlàm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa điểm Dinh quận Hóc Môn.

Đoàn đại biểu Trung ương và TP. Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại di tích lịch sử ở TP. Hồ Chí Minh

Công nghiệp điện tử được chọn là đầu ra chính của ngành bán dẫn Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh xác định chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư sang chủ động kiến tạo hệ sinh thái bán dẫn. Đây là khẳng định của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, tại hội nghị Vietnam Semiconductor Summit 2026. Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước về lĩnh vực bán dẫn, cùng đi tìm giải pháp để Việt Nam gia nhập chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Toàn cảnh hội nghị Vietnam Semiconductor Summit 2026 với phần phát biểu khai mạc của đại diện ban tổ chức và đông đảo đại biểu, chuyên gia tham dự

Ra mắt logo và trang thông tin điện tử của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Sáng nay, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố Logo, Bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt Trang thông tin điện tử tổng hợp. Đây là bước hoàn thiện hệ thống nhận diện thống nhất của Cơ quan sau gần 5 tháng hoạt động, đồng thời mở thêm một kênh thông tin chính thống trên không gian mạng.

Lễ công bố logo, bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 23/11/2026.