Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chiều 22/11, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi bộ Nguyễn Huệ, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành phố do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau nghi thức dâng hoa, đại diện các dân tộc và các khối tham gia cùng hội tụ, tạo hình khối đại đoàn kết, thể hiện tinh thần gắn bó, thống nhất và sức mạnh cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Bà Rịa

Đoàn kết là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta. Chính vì vậy, người dân khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa cần tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng phường Bà Rịa ngày càng phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đây là lời nhắn nhủ của đồng chí Đặng Minh Thông - Phó bí thư Thành ủy khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Phước Hưng.

Khu phố Phước Hưng, phường Bà Rịa hiện có 915 hộ dân với tổng số hơn 3.400 nhân khẩu. Năm qua, khối đại đoàn kết trên địa bàn được củng cố; tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng được phát huy

TP. Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số, khơi thông nguồn lực đất đai

Phát triển kinh tế đất không phải là khai thác tài nguyên theo chiều rộng, mà là nâng cao giá trị đất đai bằng quy hoạch, hạ tầng và đổi mới sáng tạo. Khi nguồn lực đất đai được vận hành hiệu quả, sức mạnh nội sinh của Thành phố sẽ được khơi thông, tạo nền tảng để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước trong giai đoạn phát triển mới.

Quý III/2026, thị trường BDS không đóng băng nhưng thanh khoản ở mức thấp, chỉ đạt 39,3%. Để khơi thông thị trường, việc phát triển các sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của người dân là yêu cầu cấp thiết

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 22/11/2026.