Đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập | Thời sự HTV ngày 13/11/2026

Đại biểu tán thành việc sửa đổi Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại hội trường, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập và phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình làm rõ thêm một số nội dung trước Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập trước Quốc hội

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khảo sát dự án mở rộng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Đoàn do đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình thực hiện dự án Mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tại phường Tây Nam. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trực tiếp khảo sát thực địa tình hình triển khai dự án mở rộng Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại phường Tây Nam.

TP. Hồ Chí Minh - điểm đến hấp dẫn của công nghệ bán dẫn

Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch Khu Công nghệ cao vừa ra mắt. Với 13 mô-đun máy móc, thiết bị công nghiệp do Intel Products Việt Nam trao tặng, Xưởng thực hành này đưa nguồn lực từ môi trường sản xuất vào phục vụ đào tạo và nghiên cứu, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giảng đường và nhà máy.

Các đại biểu và học viên tìm hiểu quy trình vận hành hệ thống thiết bị công nghiệp tại Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

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