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Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 12/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề, để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố. Tham dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026 - Ảnh 1.
Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026 - Ảnh 2.

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy, kỳ họp chuyên đề được tổ chức sáng ngày 12/11

Tọa đàm khoa học lịch sử Đình An Lạc

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản văn hóa (23/11/2005 - 23/11/2026), Trung tâm Bảo tồn di tích - Sở văn hóa và thể thao TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Tọa đàm khoa học di tích lịch sử Đình An Lạc, địa chỉ số 289 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026 - Ảnh 3.

Buổi tọa đàm nhằm củng cố tư liệu về giá trị lịch sử - văn hóa của di tích, làm cơ sở lập hồ sơ khoa học để xếp hạng và phát huy giá trị di tích

Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng từ TP. Hồ Chí Minh

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Nhật Bản từ ngày 8 đến 11/11/2026 đã kết thúc tốt đẹp với những dấu ấn thực chất, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Với tinh thần này, đoàn Doanh nghiệp tỉnh Gunma, Nhật Bản đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với các doanh nghiệp tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại Thành phố.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh | Thời sự HTV ngày 12/11/2026 - Ảnh 4.

Tọa đàm là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đang quan tâm, tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 12/11/2026.

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TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026

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Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026

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(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

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