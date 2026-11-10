CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 10/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 10/11, tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026 - Ảnh 1.

Toàn cảnh cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào sáng ngày 10/11 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Bảo vệ di sản và nghệ nhân để phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026 - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa diễn ra vào sáng ngày 10/11 tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế

Trong nền kinh tế thị trường, phát huy năng lực, trí tuệ và nguồn lực cá nhân là động lực quan trọng cho phát triển. Quy định số 224 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, thay thế Quy định số 15 năm 2006, tạo cơ sở để đảng viên phát huy năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động kinh tế. Đồng thời, quy định xác lập những nguyên tắc, giới hạn và trách nhiệm cụ thể, bảo đảm hoạt động đầu tư, kinh doanh minh bạch, đúng quy định và kiểm soát xung đột lợi ích.

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026 - Ảnh 3.

Các đảng viên thảo luận về các nguyên tắc, giới hạn và trách nhiệm cụ thể trong hoạt động kinh tế, bảo đảm tính minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định mới

 Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 10/11/2026.

Danh sách tập

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công chứng điện tử hướng đến mọi người dân | Thời sự HTV ngày 7/11/2026

Công chứng điện tử hướng đến mọi người dân | Thời sự HTV ngày 7/11/2026

Thời sự 19:38 07/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 3 luật về thuế | Thời sự HTV ngày 6/11/2026

Thời sự 20:02 06/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 6/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026

Chính sách mới, thêm điểm tựa cho người bệnh suy thận | Thời sự HTV ngày 5/11/2026

Thời sự 20:51 05/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng | Thời sự HTV ngày 4/11/2026

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B, công viên Lê Thị Riêng | Thời sự HTV ngày 4/11/2026

Thời sự 20:24 04/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 4/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 | Thời sự HTV ngày 3/11/2026

Hội nghị Thượng đỉnh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 | Thời sự HTV ngày 3/11/2026

Thời sự 19:00 03/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 3/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026

TP. Hồ Chí Minh lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư | Thời sự HTV ngày 1/11/2026

Thời sự 21:11 01/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 1/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026

Đa dạng giải pháp, mở rộng dư địa thu ngân sách | Thời sự HTV ngày 31/10/2026

Thời sự 18:23 31/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 31/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm | Thời sự HTV ngày 26/10/2026

Xét xử vụ án Mr Pips và 187 đồng phạm | Thời sự HTV ngày 26/10/2026

Thời sự 18:50 26/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 26/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Tăng cường kết nối hàng hải Việt Nam - châu Âu | Thời sự HTV ngày 24/10/2026

Tăng cường kết nối hàng hải Việt Nam - châu Âu | Thời sự HTV ngày 24/10/2026

Thời sự 21:34 24/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 24/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Các chương trình khác