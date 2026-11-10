Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản | Thời sự HTV ngày 10/11/2026

Thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 10/11, tại thủ đô Tokyo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo.

Toàn cảnh cuộc tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào sáng ngày 10/11 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Bảo vệ di sản và nghệ nhân để phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa diễn ra vào sáng ngày 10/11 tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Phát huy vai trò đảng viên trong phát triển kinh tế

Trong nền kinh tế thị trường, phát huy năng lực, trí tuệ và nguồn lực cá nhân là động lực quan trọng cho phát triển. Quy định số 224 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, thay thế Quy định số 15 năm 2006, tạo cơ sở để đảng viên phát huy năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động kinh tế. Đồng thời, quy định xác lập những nguyên tắc, giới hạn và trách nhiệm cụ thể, bảo đảm hoạt động đầu tư, kinh doanh minh bạch, đúng quy định và kiểm soát xung đột lợi ích.

Các đảng viên thảo luận về các nguyên tắc, giới hạn và trách nhiệm cụ thể trong hoạt động kinh tế, bảo đảm tính minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định mới

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 10/11/2026.