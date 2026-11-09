Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, sáng nay, Quốc hội làm việc tại hội trường. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Các đại biểu cũng đã thảo luận tại hội trường 4 nội dung quan trọng.

Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp

Bệnh viện Tâm Anh tiếp nhận toàn diện công nghệ tế bào gốc, tế bào miễn dịch từ Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hôm nay, tại Tokyo, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tập đoàn công nghệ sinh học Grandsoul đã công bố hoàn tất chuyển giao độc quyền công nghệ tế bào gốc và tế bào miễn dịch điều trị ung thư, bệnh mạn tính và nâng cao sức khoẻ.

Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao

TP. Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ khó khăn về xây dựng trường lớp và tuyển dụng giáo viên

Sáng nay, Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đoàn Giám sát số 401 của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 9/11/2026.