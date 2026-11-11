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TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 11/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới

Sáng nay 11/11, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân Thành phố năm 2026, với chủ đề "Đồng hành cùng Nông dân Thành phố vững bước vào kỷ nguyên mới".

TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026- Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026- Ảnh 2.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của cán bộ Hội, hội viên nông dân, đại diện hợp tác xã và doanh nghiệp đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Chủ đề được trao đổi nổi bật tại hội nghị là bất cập về cơ chế xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp; thủ tục giao đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản; chi phí duy trì, nâng hạng sản phẩm OCOP; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ nông sản.

Thị trường bán lẻ bùng nổ trong ngày siêu sale 11/11

Không khí livestream rộn ràng tại On25 network, một hệ sinh thái thương mại giải trí trong ngày siêu sale 11/11.

TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026- Ảnh 3.
TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026- Ảnh 4.

Danh mục sản phẩm đến từ hàng ngàn nhãn hàng được kết nối để mang đến người tiêu dùng với nhiều ưu đãi kèm quà tặng hấp dẫn

Với 12 phiên livestream liên tục trong ngày, doanh nghiệp cho biết có khoảng hơn 30.000 đơn hàng được chốt.

Giải bài toán chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp cơ khí – điện

Số hoá toàn bộ dữ liệu sản xuất; lắp đặt cảm biến nhằm tiết kiệm điện; lưu trữ và quản lý các chất thải nguy hại, tránh rò rỉ ra môi trường… là cách doanh nghiệp cơ khí này thực hiện chuyển đổi xanh. Nhờ đó, doanh nghiệp đã đạt chứng nhận quốc tế về tích hợp hệ thống quản lý sinh thái trong quá trình sản xuất, góp phần vào việc mở rộng lượng khách hàng hơn 20% so với trước đây.

TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nông dân vững bước vào kỷ nguyên mới | Thời sự HTV ngày 11/11/2026- Ảnh 5.

Theo các chuyên gia, chuyển đổi xanh với ngành cơ khí - điện không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án quy mô lớn mà có thể khởi đầu từ việc rà soát quy trình sản xuất, nhận diện các khâu tiêu hao nhiều năng lượng, vật liệu để áp dụng giải pháp vừa sức với khả năng đầu tư

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 11/11/2026.

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