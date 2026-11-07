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Công chứng điện tử hướng đến mọi người dân | Thời sự HTV ngày 7/11/2026

Thời sự
MC ZI

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 7/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Công chứng điện tử hướng đến mọi người dân

Chuyển đổi số đang hiện diện trên mọi lĩnh vực trong đó có hoạt động công chứng, không ít người lo lắng liệu người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ có tham gia công chứng điện tử được hay không? Và câu trả lời đó chính là, công nghệ chỉ thêm phương thức tiếp cận dịch vụ mới cho người dân chứ không phải thêm rào cản.

Nhiều tiện ích mở ra không chỉ với người dân, doanh nghiệp mà chính cả các cán bộ, nhân viên trực tiếp giải quyết hồ sơ giấy tờ cho người dân.

Cán bộ phòng công chứng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 1.

Cán bộ tại Phòng công chứng hướng dẫn, hỗ trợ người lớn tuổi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng và thuận tiện

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X kiện toàn nhân sự lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước. Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo Giáo hội trong nhiệm kỳ mới.

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Gần 2.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh)

Ưu đãi phát triển du lịch cần chú trọng các sản phẩm đặc sắc

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao đời sống nhân dân.

Cũng trong sáng nay, sau khi nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về: Chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; và Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tổ về dự án đường cao tốc và phát triển du lịch - Ảnh 3.

Các đại biểu Quốc hội tiến hành phiên thảo luận tại tổ về dự án xây dựng đường bộ cao tốc và cơ chế đặc thù phát triển du lịch

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác trong Bản tin thời sự 20 giờ ngày 7/11/2026.

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