Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất cho sinh viên vay tối đa 10 triệu đồng mỗi tháng

Tăng hạn mức vay, giảm áp lực tài chính

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc nâng mức vay nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí trong bối cảnh chi phí học tập ngày càng tăng. Qua đó, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giảm áp lực tài chính, yên tâm theo đuổi việc học.

Đại diện ban tổ chức hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và đăng ký thông tin chương trình tín dụng ưu đãi tại ngày hội tư vấn

Bên cạnh tăng hạn mức vay, Bộ đề xuất nghiên cứu áp dụng mức lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, đồng thời điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ đối với những trường hợp gặp khó khăn sau khi tốt nghiệp.

Việc điều chỉnh chính sách tín dụng được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, nhất là với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, mức vay 10 triệu đồng mỗi tháng cùng các chính sách đi kèm hiện vẫn là đề xuất, chưa phải quy định chính thức.